Video | Así fue el gol de penalti de Messi contra Benin: el último de su historia con la Selección Argentina

Nadie quería dejar pasar el momento. Era algo histórico. El penalti que pateó Lionel Messi al minuto 71 del partido entre la Selección Argentina y Benin, disputado en el estadio Monumental de Buenos Aires, fue la última anotación del atacante rosarino con el seleccionado albiceleste, del cual se despidió la noche del lunes después de 208 partidos en 21 años.

Por eso, todo el mundo sacó los celulares para inmortalizar el momento. Muchos pensaban que en 20 años podrían mostrarles a sus hijos que esa noche estuvieron en el estadio. Lionel Andrés, con su talento habitual, pateó con fuerza y metió la pelota al ángulo: llegó a 126 anotaciones con el equipo de su país, del cual fue capitán en los últimos años.