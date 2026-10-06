Lágrimas, silencio e historia: el emotivo trasfondo del último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina

Su vista no enfocaba a ningún lado. Estaba retraído, nadando en sus pensamientos. Tenía la mirada perdida y los ojos encharcados. En el rostro, además, llevaba una expresión dura, con los labios apretados, que denotaba la fuerza que hacía para que las cámaras no lo captaran llorando.
Tan profundo era el sentimiento que tenía, que no pudo seguir cantando. El silencio que cuando era joven parecía perpetuo, inseparable de su lado, regresó a Lionel Messi durante las últimas estrofas del himno argentino la noche del lunes, cuando tuvo su último tanto, su partido de despedida de la Selección, en el estadio Monumental de Buenos Aires.
No gritó, junto a sus compañeros, la frase que se convirtió, en los últimos años, en arenga de batalla: “Oh, juremos con gloria morir”, con la que finaliza el cántico nacional, repitiéndose tres veces. Messi se quedó callado. Cuando terminó el himno, miró a los ojos a sus hijos, que estaban a su lado. Thiago, el mayor, quien está a escasos centímetros de alcanzarlo, se veía impávido. Los menores estaban más emocionados.
Antonella, su esposa, grababa todo desde la tribuna con Celia, la madre de uno de los mejores jugadores de la historia, sentada a un lado. Jorge, el padre que lo llevó a Barcelona en el 2.000, cuando tenía 13 años, miraba el homenaje a su hijo desde el cielo al que, desde el 8 de agosto pasado, seguro habrá llegado.