“El más grande de la historia”: las emotivas reacciones tras el retiro de Messi de Argentina

Lionel Messi, a sus 39 años, puso punto final a su historia con la Selección Argentina. El capitán anunció este lunes su retiro del combinado nacional después de 21 años, 207 apariciones y cuatro títulos, entre ellos la Copa del Mundo de Catar 2022, el trofeo que durante años persiguió hasta convertirlo en realidad.
“Me vacié, ya no tengo más para dar”, expresó Messi en sus palabras de despedida, una decisión que provocó una inmediata ola de mensajes de compañeros, excompañeros, dirigentes, organismos deportivos, familiares y figuras de otros ámbitos. Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Claudio Tapia, entre muchos otros, coincidieron en destacar su legado, liderazgo y aporte a la historia de Argentina.