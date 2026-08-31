Tenía antecedentes en Bogotá y Pereira: la historia del “cura” que armaba taco en la Regional en Medellín

Se paraba en plena Regional, apenas protegido por una diminuta berma. Con hisopo y acetre, arrojaba agua a carros, camiones y tractomulas que pasaban a su lado. Algunos, al verlo, se echaban la bendición y le estiraban un billete o unas monedas. Otros encendían el limpiaparabrisas y pasaban de largo. Algunos incluso le gritaban: “¡estafador!”.
Se vestía con estola o casulla, de las que usan generalmente los sacerdotes en solemnidades como el Domingo de Resurrección. Verlo con toda la indumentaria, en plena vía, bendiciendo a quienes pasaban, hacía creer que los vehículos que allí transitaban se dirigieran a una misión sagrada.
Fue inevitable bajarse a preguntarle por qué estaba allí, siendo un sacerdote, arriesgando su vida por unos pesos, cuando la iglesia católica suele recibir donaciones a través de los diezmos.
Empezó explicando que era franciscano, que hacía eso para unos comedores comunitarios. Terminó diciendo que no podía hablar mucho, que debía llamar al arzobispo para pedirle autorización, que era líder social y estaba amenazado.
Ese “arzobispo” es Fray Edwin Mora Saldaña, quien no fue nombrado por ningún papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y quien tampoco especifica en su título de qué metrópolis es arzobispo. Llegó usando también toda la indumentaria: solideo, esclavina y cruz pectoral.
Llevó un carné colgado que, según dijo, certifica su oficio: allí figura la iglesia a la que pertenece, la Provincia Franciscana del Espíritu Santo. Ya que señala que también está amenazado, detrás de él viene otro hombre, presentado como su guardaespaldas, aunque este viste como cualquier ciudadano: jean, camisa estampada y gorra.
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