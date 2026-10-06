Culminan obras de estabilización en la loma de Los Balsos, tras el alud que obligó a cerrar la vía en mayo de 2025

Luego de 17 meses de haberse presentado un gran movimiento de tierra en Los Balsos, de El Poblado, que obligó a cerrar la importante vía de acceso a este sector de Medellín durante casi tres meses, la Alcaldía informó que dio por terminadas las obras de estabilización del terreno. Fuentes del distrito indicaron que la intervención se desarrolló en un área aproximada de 18.400 metros cuadrados y requirió una inversión superior a $19.500 millones. Le recomendamos leer: ¿Construcciones irregulares causaron el deslizamiento en Los Balsos? Hay 18 investigaciones en curso Las obras tuvieron como finalidad recuperar las condiciones del terreno, mejorar el manejo de las aguas y reducir el riesgo en la zona. Entre los principales trabajos que se acometieron estuvieron la construcción de 13 terrazas a lo largo de la ladera, que contribuyen a mejorar la estabilidad del talud, la instalación de más de 4.900 metros de drenes para evacuar el agua acumulada en el interior del terreno y un pedraplén en la parte baja del talud, que aporta soporte a la ladera.

Una de las obras fueron 4.900 metros de drenes para evacuar el agua acumulada en el interior del terreno. FOTO: ALCALDÍA

Igualmente, instalaron 210 anclajes de 25 metros de longitud, cada uno con una capacidad de 20 toneladas y aplicaron 3.600 metros cuadrados de concreto lanzado en diferentes puntos del talud, con el propósito de disminuir procesos de erosión. Para el manejo de las aguas de escorrentía construyeron más de 380 metros de cunetas, un canal disipador de 309 metros y un canal de empalme de 21 metros, obras que permiten conducir las aguas y reducir su impacto sobre el terreno. La parte final fue el restablecimiento de la vegetación en más de 13.000 metros cuadrados, la reconstrucción de andenes y la instalación de cordones en 180 metros lineales, contribuyendo a recuperar las condiciones ambientales y paisajísticas del sector. “Adicionalmente, implementamos un sistema de monitoreo e instrumentación de taludes que nos permitirá analizar su comportamiento e identificar movimientos o procesos de inestabilidad en desarrollo”, detalló el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo. En su momento, los organismos de control ambiental señalaron la posible responsabilidad de 18 construcciones en la parte superior del sector, pues sus propietarios habrían hecho intervenciones que habrían desestabilizado el terreno y desviado el cauce de quebradas. También le sugerimos ver: Emergencia en la Loma Los Balsos: con solidaridad de vigilantes, que alertaron sobre lo que ocurría, se evitó una tragedia en el deslizamiento A la par con lo anterior, Corantioquia y algunos estudios del Distrito destacaron que en aquella época hubo una saturación excesiva de agua debido a los aguaceros que cayeron sobre el Valle de Aburrá, eso teniendo en cuenta que el mes previo, abril, llovió casi a diario y fue el mes más lluvioso en 14 años. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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