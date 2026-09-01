Golpe a ‘Los Conejos’: usaban menores para vender droga en Medellín y movían $420 millones al mes

Una estructura criminal que, según las autoridades, había convertido los alrededores del Parque Bicentenario en la comuna La Candelaria de Medellín en un punto para el tráfico local de drogas, recibió un fuerte golpe con un operativo que dejó decenas de personas capturadas y un menor de edad aprehendido.
La operación fue adelantada de manera conjunta por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación y estuvo dirigida contra el grupo delincuencial conocido como Los Conejos. Las autoridades señalan que la organización tenía una renta criminal cercana a $420 millones mensuales, producto de la comercialización de estupefacientes.
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El expediente tiene un componente que encendió las alarmas, y es la supuesta instrumentalización de niños, niñas y adolescentes dentro de la operación criminal. El caso es investigado, entre otros delitos, por tráfico de estupefacientes, suministro de sustancias a menores, utilización de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir.