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Linda Caicedo y Real Madrid ya tienen su hoja de ruta en la Champions: rivales de máxima exigencia

Linda Caicedo y Real Madrid ya conocen el exigente camino que tendrán en la nueva fase de liga de la Champions League femenina, con seis rivales que pondrán a prueba sus aspiraciones europeas.

  • Linda Caicedo es la gran figura del Real Madrid femenino. FOTO @realmadridfem
    Linda Caicedo es la gran figura del Real Madrid femenino. FOTO @realmadridfem
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 42 minutos
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La Champions League femenina pondrá a prueba muy pronto las aspiraciones del Real Madrid. El equipo de Linda Caicedo afrontará una fase de liga exigente, con seis rivales de peso y tres desplazamientos que representarán grandes desafíos en su camino por el torneo continental.

El conjunto español consiguió su clasificación después de superar al Ajax en la fase previa y llegó al sorteo desde el bombo 2. Ahora tendrá que enfrentar tres partidos en condición de local y otros tres como visitante, en un calendario que le exigirá mostrar rápidamente el crecimiento alcanzado tras la renovación de su plantilla.

En el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid recibirá a París Saint-Germain, París FC e Inter de Milán. Fuera de casa, el conjunto blanco tendrá que visitar a Bayern de Múnich, Roma y Manchester City.

Bayern y Manchester City, los grandes desafíos

El desplazamiento a Alemania aparece como uno de los compromisos más exigentes. Real Madrid se medirá con Bayern de Múnich, uno de los equipos de mayor tradición en el fútbol femenino europeo. Todavía está por confirmarse si el encuentro se disputará en el Allianz Arena.

El duelo llegará en una temporada de importantes cambios para el conjunto español, que durante el mercado de verano concretó hasta nueve incorporaciones con el objetivo de fortalecer su plantilla y competir por los grandes títulos.

Otro examen de máxima dificultad será la visita al Manchester City. El vigente campeón inglés cuenta con futbolistas de primer nivel como Khadija ‘Bunny’ Shaw, Lauren Hemp y su capitana, Alex Greenwood. Además, incorporó a Beth Mead, procedente del Arsenal, en uno de los movimientos más destacados del mercado.

El Inter de Milán también representa una amenaza importante. El equipo italiano alcanzó esta instancia después de eliminar al Wolfsburgo, histórico del fútbol europeo y bicampeón continental, en una serie que tuvo que definirse desde el punto penal.

El enfrentamiento contra el conjunto italiano tendrá además un ingrediente especial para el Real Madrid por el regreso de Ivana Andrés. La defensora formó parte del club desde su fundación y permaneció allí hasta 2024, antes de continuar su carrera en el fútbol italiano.

Reencuentros especiales en Madrid

El partido contra París Saint-Germain también tendrá un componente especial. Olga Carmona, quien fuera capitana del Real Madrid, regresará al Alfredo Di Stéfano después de fichar por el conjunto parisino el pasado verano.

Con rivales de semejante nivel, los partidos contra París FC y Roma podrían adquirir una importancia especial en la lucha por avanzar de ronda. Sobre el papel, Roma aparece como el rival menos exigente de los seis, aunque el Real Madrid tendrá que enfrentarlo como visitante.

La primera jornada de esta nueva fase de liga se disputará los próximos 22 y 23 de septiembre. A partir de entonces comenzará un recorrido de seis fechas que finalizará el 16 de diciembre.

El nuevo formato pondrá a prueba la regularidad del equipo de Linda Caicedo, pues cada resultado tendrá un peso importante en la clasificación. El objetivo del Real Madrid será mantenerse entre los equipos que continúen avanzando en el torneo y llegar con vida a las instancias decisivas.

La gran final está prevista para disputarse en el estadio Narodowy de Varsovia entre el 28, 29 o 30 de mayo, en una fecha que todavía está por definirse. Para llegar hasta allí, el Real Madrid deberá superar primero un camino que tendrá a Bayern de Múnich, Manchester City, Inter, PSG, París FC y Roma como sus primeros grandes obstáculos.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué rivales enfrentará Real Madrid en la fase de liga?
El equipo de Linda Caicedo se medirá con PSG, París FC, Inter de Milán, Bayern de Múnich, Roma y Manchester City.
¿Cuáles serán los partidos más exigentes para Real Madrid?
Las visitas a Bayern de Múnich y Manchester City aparecen como dos de los grandes desafíos para el conjunto español, mientras que el duelo en casa contra PSG también será de máxima exigencia.
¿Cuándo comenzará y terminará esta fase de la Champions?
La primera jornada se disputará los próximos 22 y 23 de septiembre, mientras que la sexta y última fecha está programada para el 16 de diciembre.
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