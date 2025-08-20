¿Los gatos tienen visión nocturna?

3 y 4
3 y 4
0 y 2
0 y 2
1 y 8
1 y 8
5 y 7
5 y 7
no
6 y 9
6 y 9
Temas recomendados
Israel reforzó sus filas con 60.000 reservistas y prolongó el servicio de 20.000 soldados, en medio de la ofensiva en Gaza y de la presión internacional por un acuerdo de tregua.
La Comisión de Acusación de la Cámara eligió a su nueva mesa directiva, quedando bajo control de congresistas cercanas al petrismo: Gloria Arizabaleta como presidenta y María Eugenia Lopera como vicepresidenta.
El cantante había sido amenazado en 2023 por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas de México. Los mismos que amenazaron a Peso Pluma.
La Unión Sindical Obrera rechazó que Gustavo Petro los llame “negacionistas” climáticos, mientras el presidente confesó que no asistió a una reunión porque se quedó dormido.
Las proyecciones hablan también de la necesidad de que universidades respondan a la demanda de perfiles para la operación del puerto.
id