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“Con muy poco, Millonarios se lleva un punto de acá”: Lucas González tras el clásico

El entrenador de Atlético Nacional, Lucas González, reconoció en rueda de prensa las dificultades que no le dejaron ganar contra Millonarios.

  • Lucas González y Neider Parra en rueda de prensa. FOTO: Captura de vídeo
    Lucas González y Neider Parra en rueda de prensa. FOTO: Captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 8 minutos
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Atlético Nacional igualó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín contra Millonarios en una nueva edición de este clásico colombiano. El partido entre Verdolagas y Embajadores estuvo lleno de emociones, pues desde la previa se palpitó la rivalidad entre ambas instituciones, algo que se plasmó en el terreno de juego con dos equipos de distintas ideologías y un compromiso más táctico y físico que técnico.

Pasados los 10 minutos del primer tiempo, Nacional sufrió el primer percance de la jornada con la lesión de Cristian “Chicho” Arango, el único delantero disponible para el compromiso, ya que Alfredo Morelos era baja por un problema físico en los isquiotibiales. Lucas González tuvo que barajar y dar de nuevo con la alineación e improvisó con Andrés Sarmiento como delantero centro.

Millonarios se puso en ventaja al minuto 39’ con la única ocasión clara de gol que tuvo en el partido, la cual aprovechó Julián Ángulo. En el tiempo de reposición de la primera mitad, apareció Andrés Reyes para poner todo en tablas en el Atanasio tras un centro preciso del argentino Elías Cabrera. En la segunda mitad, Nacional inclinó la cancha, sin embargo, la expulsión de Sarmiento al 85’ terminó con las aspiraciones verdes. Fue empate 1-1 en la capital de la montaña.

¿Qué dijo el técnico de Atlético Nacional?

En conferencia de prensa posterior al compromiso, el director técnico de Nacional, Lucas González, explicó su plan de juego y cómo las distintas situaciones del compromiso complicaron al Verde Paisa en su camino al triunfo contra el cuadro azul de Bogotá.

“No tomamos precauciones, queríamos ganar desde el minuto 1, por eso lo que intentamos hacer fue dejar a nuestros tres centrales mano a mano con los delanteros de ellos, algo que intuimos que iba a hacer Alberto Gamero. La intención siempre fue utilizar a Andrés Román como un extremo, donde generamos un espacio que se aprovechó con Ian Poveda. No pudimos convertir en goles ese dominio del juego. Millonarios es un rival difícil; sé que lo será con Gamero. Es muy desafortunada esa acción de Chicho y el córner donde nos marcan era evitable”, afirmó Lucas.

Frente al juego físico que se presentó durante el partido y alguna que otra jugada subida de tono que permitió el árbitro Diego Ulloa, González también se manifestó. Específicamente sobre el caso de Marlos Moreno, uno de los jugadores que mejor nivel mostraron en esta primera parte del segundo semestre de 2026 en Atlético Nacional.

“Creo que me queda un poco la sensación incómoda respecto a la permisividad del árbitro con algunas jugadas sobre Marlos. Es cierto que lo sacan con golpes; en verdad, el rival no tenía otra forma de pararlo”, puntualizó el técnico de Nacional.

Otro de los puntos importantes que tocó el reciente estratega verdolaga fue sobre sus delanteros. Cabe destacar que Nacional tiene, a priori, dos de los mejores nombres en cuanto a centrodelanteros que están en el FPC: Alfredo Morelos y Cristian Arango. El “Búfalo” estará lesionado al menos un par de semanas más y “Chicho” debe someterse a exámenes para saber la gravedad de su lesión.

“Hemos tenido mala suerte con los dos delanteros, quienes desafortunadamente no están disponibles. Esperemos que lo de Chicho no sea tan grave como pueda parecer y a Alfredo lo esperamos en un par de semanas. Optamos por ellos para la conformación de plantilla, pero por el momento otro jugador deberá cumplir esa función”, aclaró el DT.

Lucas también fue enfático en el merecimiento del resultado, pues el entrenador de Nacional masticó bronca al ver que su rival con poco le sacó un empate ante 44.000 de sus aficionados, quienes solo recibieron palabras positivas por parte del DT.

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“La hinchada se siente más en partidos como hoy, es algo que sentimos aquí abajo (jugadores y cuerpo técnico). Lo que más triste me deja es que ellos no se van con la sensación de los tres puntos, pero lo que me deja realmente triste es que con muy poco, Millonarios se lleva un punto de acá. Trabajamos para ganar todos los partidos, pero a veces la suerte no está de tu lado”, aseveró González.

“Primero y lo más evidente es que tenemos que encontrar la forma de defender los córners. El otro día fue a Titi (Rengifo) a quien le cabecean, hoy fue a Elías Reitero. Lo que más triste me deja es con muy poco en elaboración de juego, Millonarios se lleva un punto de acá”, afirmó nuevamente el entrenador.

Por último, González explicó la razón por la cual Nacional disminuye su intensidad por momentos en los compromisos, algo cada vez más habitual en el bicampeón de la Copa Libertadores de América. Además, dejó claro que su prioridad siempre es mantener con bienestar a sus jugadores.

“Desafortunadamente, se nos aplazaron partidos al inicio. Así como terminamos este partido, debemos jugar el sábado contra Chapecoense un amistoso, luego el miércoles contra Junior. Eso hace mella en los jugadores; los chicos no son robots. En la rueda de prensa posterior a Llaneros, el tema era que cambié ocho jugadores en relación al último partido; imagínate si no los cambio. Hay dos opciones: uno intenta periodizar al jugador individualmente; yo, afortunadamente, que fui a la universidad y entiendo de preparación física y fisiología, intento siempre proteger a los jugadores, pero un enfoque es intentar periodizarlos y el otro es intentar ponerlos hasta que se mueran y que vayan cayendo ellos porque nadie está en condiciones de viajar y volver a jugar cada 3 días”, finalizó Lucas.

Lea también: Chicho lloró, James fue ovacionado y Nacional no pudo vencer a Millonarios: empate 1-1. Vea los goles

¿Qué dijo el técnico Lucas González sobre el arbitraje de Diego Ulloa en el partido?
Lucas González expresó una sensación incómoda respecto a la permisividad del árbitro Diego Ulloa ante el juego físico y las reiteradas faltas cometidas contra Marlos Moreno. El estratega afirmó que los rivales recurrieron a golpes constantes debido a que no tenían otra forma de frenar el buen nivel del extremo verdolaga.
¿Cuáles son los próximos partidos que disputará Atlético Nacional en su apretado calendario?
El texto periodístico no detalla un calendario completo con fechas exactas posteriores, pero el técnico Lucas González confirmó que el equipo debe disputar un partido amistoso contra Chapecoense (programado para el sábado siguiente al clásico) y posteriormente un encuentro oficial contra Junior de Barranquilla el siguiente miércoles.
¿Qué aspectos tácticos señaló Lucas González como debilidades a corregir tras el partido?
El entrenador de Atlético Nacional señaló como principal falencia defensiva la dificultad del equipo para defender los saques de esquina (córners). Recordó que en un partido previo sufrieron un gol de cabeza similar recibido por Titi Rengifo, y en este encuentro les costó el tanto en contra anotado por Millonarios a través de la misma vía.
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