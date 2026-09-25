“Con muy poco, Millonarios se lleva un punto de acá”: Lucas González tras el clásico

Atlético Nacional igualó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín contra Millonarios en una nueva edición de este clásico colombiano. El partido entre Verdolagas y Embajadores estuvo lleno de emociones, pues desde la previa se palpitó la rivalidad entre ambas instituciones, algo que se plasmó en el terreno de juego con dos equipos de distintas ideologías y un compromiso más táctico y físico que técnico.
Pasados los 10 minutos del primer tiempo, Nacional sufrió el primer percance de la jornada con la lesión de Cristian “Chicho” Arango, el único delantero disponible para el compromiso, ya que Alfredo Morelos era baja por un problema físico en los isquiotibiales. Lucas González tuvo que barajar y dar de nuevo con la alineación e improvisó con Andrés Sarmiento como delantero centro.
Millonarios se puso en ventaja al minuto 39’ con la única ocasión clara de gol que tuvo en el partido, la cual aprovechó Julián Ángulo. En el tiempo de reposición de la primera mitad, apareció Andrés Reyes para poner todo en tablas en el Atanasio tras un centro preciso del argentino Elías Cabrera. En la segunda mitad, Nacional inclinó la cancha, sin embargo, la expulsión de Sarmiento al 85’ terminó con las aspiraciones verdes. Fue empate 1-1 en la capital de la montaña.