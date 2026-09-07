Así fue el caso de Luciana Rojas, bebé de 8 meses que murió en Neiva esperando traslado a Bogotá

Un presunta caso de negligencia en Nueva EPS se presentó en Neiva (Huila) con una bebé de ocho meses. Se trata de Luciana Rojas, quien murió el pasado 6 de septiembre mientras estaba hospitalizada en la Clínica Medilaser de esa ciudad. Tenía un problema cardíaco que requería atención en una institución de mayor complejidad en Bogotá. Su madre denuncia que no se le prestó la atención requerida por una demora con el traslado en una ambulancia. De hecho, Nueva EPS confirmó y lamentó el fallecimiento de la bebé. “Extendemos nuestras condolencias a la familia y seres queridos. En nombre de Nueva EPS expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento”, señaló la entidad en un comunicado de prensa. Le puede interesar: Procuraduría advierte que dos años de intervención a Nueva EPS empeoró atención y deterioró indicadores. La menor, identificada en los documentos oficiales de la EPS con sus iniciales L.R.C., necesitaba ser remitida para continuar con el tratamiento de su condición médica: una cardiopatía dilatada y disfunción cardíaca. De acuerdo con la información entregada por la aseguradora, el traslado fue gestionado ante diferentes centros asistenciales que contaban con los servicios requeridos.

Durante la hospitalización en Neiva, el equipo médico que atendía a la bebé estableció que era necesario llevarla a un centro especializado que pudiera ofrecer un nivel superior de atención. A partir de esa determinación, se inició el proceso para encontrar una institución disponible en Bogotá. La historia clínica fue remitida a distintos hospitales y clínicas con capacidad para recibir a la paciente. Finalmente, la Fundación Cardioinfantil de la capital aceptó el ingreso el sábado 5 de septiembre, según informó Nueva EPS. Sin embargo, antes de que pudiera concretarse el desplazamiento, el estado de salud de la menor presentó un deterioro significativo. La EPS señaló que, pese a las medidas adoptadas por los profesionales encargados de su atención, la bebé falleció mientras continuaba en la Clínica Medilaser.

La entidad explicó que el agravamiento de su condición clínica impidió completar la remisión hacia la institución bogotana que había dado su autorización para recibirla. “Su cuadro clínico se agravó y pese a los trabajos médicos la menor falleció”, señaló el comunicado.

¿Qué hará Nueva EPS con el caso?

Tras conocerse el desenlace, Nueva EPS publicó un pronunciamiento en el que expresó sus condolencias a los familiares de Luciana y manifestó su solidaridad con sus allegados. Aseguró que adelanta una revisión de las circunstancias relacionadas con el caso para establecer con precisión lo ocurrido durante el proceso de atención y traslado. En su comunicación, la entidad manifestó que mantendrá su compromiso de entregar información sobre el procedimiento, además de seguir los protocolos establecidos por las normas vigentes.

El caso ocurre en medio de una situación compleja para Nueva EPS, entidad que atraviesa investigaciones y cuestionamientos relacionados con la prestación de servicios a sus afiliados. En los últimos años, las dificultades para acceder a medicamentos, consultas especializadas y otros servicios médicos han generado un elevado número de reclamaciones.

De hecho, la EPS —que fue intervenida en abril de 2024 por el Gobierno del expresidente Gustavo Petro— presenta un indicador de peticiones, quejas y reclamos (PQR) que pasaron de 451.265 en 2023 a casi 934.926 en 2025, mientras que en el primer trimestre de 2026 se registraron 216.308. El acceso a medicamentos y consultas con médicos especialistas con las quejas más repetidas. Hasta ahora, la información divulgada sobre el fallecimiento de la bebé corresponde al reporte institucional de Nueva EPS. Entre tanto, la familia de la menor permanece en el centro de la atención pública mientras se conocen nuevos elementos que permitan esclarecer las circunstancias que rodearon la atención médica, la búsqueda de un prestador que la recibiera y la remisión que finalmente no pudo efectuarse. Entre tanto, la madre de la pequeña expresó que en marzo de 2025 había perdido otra hija por la misma condición médica; así mismo, señaló que estuvieron pendientes para agilizar remisión, pero “no hubo una respuesta oportuna”, según dijo en diálogo con 6AM W de Caracol Radio. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué pasó con la bebé que murió mientras esperaba un traslado de Nueva EPS en Neiva? Luciana Rojas, una bebé de ocho meses con una grave cardiopatía, murió el 6 de septiembre en la Clínica Medilaser de Neiva mientras esperaba ser trasladada a Bogotá. Nueva EPS afirmó que su estado se deterioró antes de concretarse la remisión. ¿Por qué Luciana Rojas necesitaba ser trasladada de Neiva a Bogotá? Luciana Rojas necesitaba atención de mayor complejidad por una cardiopatía dilatada y disfunción cardíaca. Los médicos de Neiva consideraron necesario remitirla a una institución especializada; finalmente, la Fundación Cardioinfantil aceptó recibirla en Bogotá. ¿Qué hacer si Nueva EPS demora una remisión médica o el traslado de un paciente? La familia puede exigir información sobre la remisión, dejar constancia de la solicitud y presentar una queja ante Nueva EPS y la Superintendencia Nacional de Salud. En una urgencia, la atención médica no debe condicionarse a trámites administrativos. ¿Qué investigación hará Nueva EPS por la muerte de la bebé en Neiva? Nueva EPS aseguró que revisará las circunstancias de la atención y el proceso de traslado para establecer qué ocurrió. Por ahora, no se ha establecido públicamente una responsabilidad por negligencia; la investigación deberá determinar si hubo fallas en la atención o la remisión.