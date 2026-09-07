Así fue el caso de Luciana Rojas, bebé de 8 meses que murió en Neiva esperando traslado a Bogotá

Un presunta caso de negligencia en Nueva EPS se presentó en Neiva (Huila) con una bebé de ocho meses. Se trata de Luciana Rojas, quien murió el pasado 6 de septiembre mientras estaba hospitalizada en la Clínica Medilaser de esa ciudad. Tenía un problema cardíaco que requería atención en una institución de mayor complejidad en Bogotá. Su madre denuncia que no se le prestó la atención requerida por una demora con el traslado en una ambulancia.
De hecho, Nueva EPS confirmó y lamentó el fallecimiento de la bebé. “Extendemos nuestras condolencias a la familia y seres queridos. En nombre de Nueva EPS expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento”, señaló la entidad en un comunicado de prensa.
Le puede interesar: Procuraduría advierte que dos años de intervención a Nueva EPS empeoró atención y deterioró indicadores.
La menor, identificada en los documentos oficiales de la EPS con sus iniciales L.R.C., necesitaba ser remitida para continuar con el tratamiento de su condición médica: una cardiopatía dilatada y disfunción cardíaca. De acuerdo con la información entregada por la aseguradora, el traslado fue gestionado ante diferentes centros asistenciales que contaban con los servicios requeridos.