Procuraduría advierte que dos años de intervención a Nueva EPS empeoró atención y deterioró indicadores

La crisis humanitaria y financiera de la Nueva EPS, la de mayor número de afiliados en el país, empezó a dejar investigaciones contra los presuntos responsables del caos que vive la entidad. Esta semana la Procuraduría General de la Nación abrió expedientes formales contra 13 exfuncionarios del Gobierno Petro y advirtió que la intervención que vive desde abril de 2024 empeoró sus indicadores. Los exfuncionarios que señaló el ente de control disciplinario fueron el exministro de salud, Guillermo Jaramillo, seis exsuperintendentes y exsuperintendentes encargados (entre los que están Luis Carlos Leal, Giovanny Rubiano y Daniel Quintero) y cinco agentes interventores de la Nueva EPS (entre los que aparecen Jorge Iván Ospina y Bernardo Camacho) son señalados por que habrían incurrido en faltas disciplinarias durante la intervención. Le puede interesar: EPS quedaron sin ‘dientes’ para dar atención tras Gobierno Petro. Contras esas personas el organismo abrió expedientes formales para indagar la presunta responsabilidad como parte de esas figuras clave del Gobierno pasado y de la aseguradora.

En ese sentido, el Ministerio Público advirtió que la medida de intervención forzosa para administrar no acreditó los resultados suficientes y sostenidos para mejorar el acceso a los servicios de salud y la sostenibilidad financiera de la aseguradora. El documento que contiene esos hallazgos y solicitudes fue enviado para que sea incorporado a una investigación disciplinaria que está abierta. Ese archivo de la entidad sostiene que, después de 23 meses de intervención, empeoraron los indicadores que originaron la medida. Sobre esto, tendrá que evaluar las acciones u omisiones de cada funcionario para determinar posibles responsabilidades fiscales.

Una serie de cifras muestran cómo los indicadores de quejas y tutelas empeoraron en los últimos dos años. Las peticiones, quejas y reclamos (PQR) pasaron de 451.265 en 2023 a casi 934.926 en 2025, mientras que en el primer trimestre de 2026 se registraron 216.308. Los temas que más concentraron las PQR de los afiliados a Nueva EPS están los temas de medicamentos y las consultas con especialistas. En el último año se presentaron 48.178 reclamos por falta de acceso a medicamentos y 26.780 por dificultades con citas con médicos especialistas. De igual manera se presentaron 40.668 tutelas, de las cuales 31.588 (el 77 %) estaban sin solucionar. En cuanto a la situación financiera, la Procuraduría proyectó que el patrimonio negativo de Nueva EPS alcanzaría los $11,9 billones y un rezago de facturas de 12,9 millones que alcanzarían un valor de $13,5 billones.

“La situación financiera y de acceso a los servicios de salud se ha deteriorado seriamente desde la implementación de la medida”, se lee en el documento. El informe fue elaborado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, bajo la coordinación de Mónica Ulloa. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué está pasando con Nueva EPS y por qué la Procuraduría investiga a exfuncionarios del Gobierno Petro? La Procuraduría abrió expedientes contra 13 exfuncionarios por posibles faltas disciplinarias relacionadas con la intervención de Nueva EPS. El organismo sostiene que, tras 23 meses de intervención, varios indicadores de atención y situación financiera se deterioraron. ¿Por qué empeoró la situación de Nueva EPS durante la intervención? Según la Procuraduría, la intervención iniciada en abril de 2024 no consiguió mejoras suficientes y sostenidas en el acceso a servicios ni en la sostenibilidad financiera de Nueva EPS. La entidad deberá determinar qué actuaciones u omisiones pudieron contribuir al deterioro. ¿Qué pueden hacer los afiliados de Nueva EPS si no les entregan medicamentos o no consiguen una cita con un especialista? Los afiliados pueden presentar una PQR ante Nueva EPS y, si persiste la vulneración del acceso a servicios de salud, acudir a la Superintendencia Nacional de Salud o evaluar mecanismos judiciales como la tutela, según cada caso. ¿Qué puede pasar con Nueva EPS después de las investigaciones de la Procuraduría? Las investigaciones deberán establecer si existieron responsabilidades disciplinarias de los funcionarios señalados. Paralelamente, Nueva EPS enfrenta un deterioro financiero y problemas de acceso que podrían influir en las decisiones futuras sobre su administración y sostenibilidad.