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Luis Díaz, nominado al Balón de Oro 2026: el colombiano aparece entre los 30 mejores del mundo

Luis Díaz fue incluido entre los candidatos al Balón de Oro, reconocimiento a su brillante temporada con Bayern Múnich y Colombia.

  • Luis Díaz, figura de Bayern Múnich, fue incluido entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026. FOTO AFP
    Luis Díaz, figura de Bayern Múnich, fue incluido entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 38 minutos
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Luis Díaz recibió este martes uno de los reconocimientos más importantes de su carrera: fue incluido entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026, premio que distingue al mejor futbolista del mundo.

France Football confirmó la lista de candidatos, en la que el colombiano aparece junto a algunas de las principales figuras del fútbol internacional, entre ellas Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland y el último ganador, Ousmane Dembélé.

La inclusión de Díaz responde a la destacada temporada que protagonizó con Bayern Múnich. El extremo guajiro disputó 51 partidos, en los que marcó 26 goles y entregó 23 asistencias, además de conquistar la Bundesliga, la Copa y la Supercopa de Alemania.

Lea: Harry Kane elogió a Luis Díaz en la previa del debut en Champions de Bayern Múnich

Su rendimiento también tuvo continuidad con la Selección Colombia. Díaz participó en el Mundial de 2026, disputado en Norteamérica, torneo en el que el combinado nacional alcanzó los octavos de final y el atacante aportó un gol y una asistencia.

El colombiano compartirá la lista con sus compañeros de Bayern Múnich, Harry Kane y Michael Olise, quienes también fueron reconocidos por France Football.

La nómina reúne a futbolistas de diferentes generaciones y convierte nuevamente al Balón de Oro en uno de los grandes focos del fútbol mundial.

La edición de 2026 tendrá, además, un componente histórico. Por primera vez, la ceremonia no se celebrará en París, sede habitual de la gala durante décadas. Londres será la ciudad encargada de recibir el evento.

El evento está programado para el lunes 26 de octubre de 2026, fecha en la que se conocerá al ganador del Balón de Oro masculino y femenino, además de los vencedores de las demás categorías individuales.

Para Díaz, este anuncio representa otro reconocimiento a una temporada de alto nivel y lo instala, por segunda vez, en la conversación de los grandes protagonistas del fútbol internacional. Su primera nominación llegó en 2022 tras destacarse con el FC Porto y su posterior fichaje por el Liverpool FC, terminando en el puesto 17 del galardón de France Football.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuándo se conocerá al ganador del Balón de Oro 2026?
El ganador del Balón de Oro 2026 se conocerá el lunes 26 de octubre de 2026, durante la ceremonia que se realizará en Londres.
¿Cuántos goles marcó Luis Díaz con Bayern Múnich en la temporada 2026?
Luis Díaz marcó 26 goles en 51 partidos con Bayern Múnich durante la temporada que le permitió entrar entre los candidatos al Balón de Oro.
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