Startup paisa lleva a cinco países su capacitación en riesgos laborales con IA y mundos inmersivos

Tras trabajar por 10 años en empresas de riesgos laborales, el paisa Diego Fernando Ramírez comprendió que no bastaba con capacitar a los trabajadores solo con buenos procesos de formación y transmisión de conocimiento; era necesario que vivieran la experiencia del riesgo casi que en carne propia a través de universos inmersivos e inteligencia artificial: así nació Waygroup for Education Latam.
Se trata de una edtech que quiere convertir la experiencia acumulada durante años de desarrollo tecnológico en un nuevo capítulo de expansión internacional: llevar su modelo de educación, entrenamiento inmersivo y certificación de competencias laborales a un millón de latinoamericanos.
El éxito ya es palpable. La compañía ha capacitado a más de 750.000 personas y ha trabajado con unas 700 instituciones en Colombia, México, Chile, Argentina, Perú y España. Ahora busca aprovechar la tecnología que ha construido para escalar su operación y ampliar su presencia en otros mercados de la región.
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Detrás de esta apuesta hay una transformación empresarial que comenzó lejos de los simuladores y la realidad virtual.
La empresa ya ha desarrollado proyectos por cerca de $40.000 millones durante los últimos dos años. En México, la empresa registra ventas cercanas a US$1,5 millones, mientras que en los demás países en los que está ingresando ha sumado alrededor de US$1 millón adicional durante los últimos tres años.