Startup paisa lleva a cinco países su capacitación en riesgos laborales con IA y mundos inmersivos

Tras trabajar por 10 años en empresas de riesgos laborales, el paisa Diego Fernando Ramírez comprendió que no bastaba con capacitar a los trabajadores solo con buenos procesos de formación y transmisión de conocimiento; era necesario que vivieran la experiencia del riesgo casi que en carne propia a través de universos inmersivos e inteligencia artificial: así nació Waygroup for Education Latam. Se trata de una edtech que quiere convertir la experiencia acumulada durante años de desarrollo tecnológico en un nuevo capítulo de expansión internacional: llevar su modelo de educación, entrenamiento inmersivo y certificación de competencias laborales a un millón de latinoamericanos. El éxito ya es palpable. La compañía ha capacitado a más de 750.000 personas y ha trabajado con unas 700 instituciones en Colombia, México, Chile, Argentina, Perú y España. Ahora busca aprovechar la tecnología que ha construido para escalar su operación y ampliar su presencia en otros mercados de la región. Le puede gustar: Arranca temporada de declaración de renta: startup paisa prevé facilitar más de 500.000 trámites este año Detrás de esta apuesta hay una transformación empresarial que comenzó lejos de los simuladores y la realidad virtual. La empresa ya ha desarrollado proyectos por cerca de $40.000 millones durante los últimos dos años. En México, la empresa registra ventas cercanas a US$1,5 millones, mientras que en los demás países en los que está ingresando ha sumado alrededor de US$1 millón adicional durante los últimos tres años.

Así surgió Waygroup

Waygroup nació a partir de la experiencia profesional de Ramírez, quien durante casi diez años trabajó como gerente en una de las administradoras de riesgos laborales más importantes del país. Ese recorrido le permitió conocer de cerca el funcionamiento de las empresas, los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores y las dificultades que existen para preparar a las personas para enfrentarlos. A partir de esa experiencia surgió inicialmente una compañía enfocada en consultoría y prevención de riesgos laborales. Sin embargo, el negocio comenzó a cambiar cuando la empresa identificó que transmitir conocimientos no necesariamente significaba que una persona pudiera ejecutar correctamente una tarea. “Pero con el tiempo empezamos a entender algo que cambió nuestra visión: no bastaba con tener buenos procesos ni con transmitir conocimiento. Había que cambiar la forma de enseñar y entrenar”, relató Ramírez. La compañía comenzó entonces a desarrollar una propuesta centrada en llevar el conocimiento hacia la práctica, mediante experiencias que permitieran entrenar, medir y demostrar las habilidades adquiridas.

Waygroup desarrolla simuladores inmersivos con tecnología háptica para que estudiantes y trabajadores puedan practicar y medir sus habilidades en entornos virtuales. FOTO CORTESÍA

Ese proceso llevó a Waygroup a evolucionar desde una firma enfocada principalmente en prevención de riesgos hacia un ecosistema de educación y entrenamiento que puede intervenir en diferentes etapas de la formación. Hoy su propuesta abarca colegios, universidades, formación para el trabajo, empresas y procesos de evaluación y acreditación de competencias laborales. La evolución también estuvo acompañada por un cambio de nombre. La compañía pasó a identificarse como Waygroup for Education Latam y comenzó a llevar su modelo hacia mercados como México, Chile, España, Perú, Argentina, Guatemala y Estados Unidos. “Hoy combinamos educación inmersiva, simulación, tecnologías hápticas, inteligencia artificial y evaluación basada en evidencia”, señala Ramírez. El propósito, resume el empresario, es que una persona no solamente tenga conocimientos, sino que pueda demostrar que sabe aplicarlos.

¿Cómo funcionan los simuladores de Waygroup?

La tecnología háptica permite que el usuario no solamente observe lo que ocurre dentro de una simulación, sino que pueda percibir estímulos físicos como vibraciones, peso o resistencia. Esto busca acercar la interacción digital a determinadas condiciones que se encontrarían en la vida real. La compañía complementa esta experiencia con sistemas de telemetría que registran automáticamente los movimientos y el desempeño del usuario. El modelo establece un umbral de aprobación del 90 %, de manera que la certificación no dependa únicamente de una evaluación subjetiva, sino de datos sobre la ejecución de la actividad. “El factor diferencial de este ecosistema no radica en reemplazar la infraestructura institucional de las universidades o entidades gubernamentales, sino en actuar como una capa de integración tecnológica que incrementa su capacidad operativa”, dijo Ramírez. Entérese: Ola de startups de empresarios paisas atrajo inversión por US$157 millones en 2025 Según el empresario, la integración de estímulos físicos también puede contribuir a acelerar el proceso de aprendizaje. “Estas integraciones aceleran la memoria muscular y reducen significativamente los tiempos de aprendizaje frente a los modelos digitales convencionales”, afirma.

Tecnología aplicada en riesgos laborales

La tecnología desarrollada por Waygroup puede aplicarse en procesos donde la formación práctica implique riesgos, altos costos o dificultades para disponer de infraestructura especializada. Entre sus usos están los entrenamientos para trabajos en alturas y espacios confinados, conducción de vehículos de carga pesada, atención de incendios y manejo seguro de armamento. La ventaja del modelo consiste en que los usuarios pueden repetir las prácticas en ambientes simulados bajo una metodología estandarizada y, al mismo tiempo, obtener una medición de sus resultados. Así, el objetivo no es solamente enseñar una determinada actividad, sino establecer si una persona realmente adquirió las capacidades necesarias para desarrollarla. Le puede gustar: Startup paisa Erco Energía levanta US$129 millones para acelerar la energía solar Este componente de medición es central para la visión de Waygroup, porque busca que las competencias prácticas puedan convertirse en evidencia verificable frente a empresas e instituciones.

Waygroup llegó a las aulas

La evolución de la compañía también la llevó a desarrollar soluciones para instituciones educativas mediante experiencias basadas en el enfoque STEAM, que integra ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. En estos ambientes, los estudiantes pueden desarrollar prácticas y experimentos relacionados con química, biología, física, electricidad y circuitos. Los simuladores permiten visualizar fenómenos complejos, modificar variables y desarrollar proyectos a través de la experimentación.

Diego Fernando Ramírez, fundador y CEO de Waygroup for Education Latam, lidera la expansión internacional de la edtech colombiana hacia México y otros mercados latinoamericanos. FOTO CORTESÍA

Esta tecnología también puede ser utilizada por instituciones que no disponen de todos los equipos físicos necesarios para determinadas prácticas o que enfrentan costos elevados cuando estas deben realizarse presencialmente. La intención es complementar la formación teórica con experiencias prácticas en las que también sea posible observar y medir las capacidades de los estudiantes. La compañía ya ha desarrollado proyectos con instituciones como el SENA, la Universidad de Antioquia, la Escuela Naval y el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), entre otras. Para la edtech, esta experiencia constituye la base para intentar llevar su modelo a una escala regional. “No se trata únicamente de certificar a quienes ya se encuentran en el mercado laboral, sino de preparar desde las aulas a una nueva generación con capacidades científicas, tecnológicas y prácticas alineadas con los desafíos del sector productivo”, sostiene Ramírez. La visión plantea una transformación en la manera de evaluar la preparación de las personas para el mercado laboral. En lugar de concentrarse exclusivamente en los títulos académicos, la compañía busca que también tengan relevancia las competencias que una persona puede demostrar en la práctica.

Cerró un negocio para llegar a un millón de latinos

El siguiente paso de la compañía está relacionado con México, donde Waygroup estructuró una alianza con Grupo Alenia y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). El acuerdo busca modernizar y certificar el denominado “saber hacer” mediante tecnologías de educación y entrenamiento inmersivo con integraciones hápticas. La estructura de la alianza distribuye las funciones entre los tres participantes. Waygroup aporta la capa de integración tecnológica a través de sus simuladores; Grupo Alenia actúa como aliado estratégico para el despliegue operativo en México, mientras CONOCER participa como organismo oficial encargado de certificar las competencias adquiridas bajo estándares nacionales. Para Waygroup, el acuerdo permite conectar su tecnología con un sistema formal de certificación de competencias laborales. La operación llega después de varios años de inversión en el desarrollo de la plataforma tecnológica. “Es un negocio que ha requerido mucha inversión para llegar a donde estamos hoy, porque la tecnología que desarrollamos es bastante especializada”, explica Ramírez. Detrás de cada modelo existe un equipo conformado por profesionales en animación 3D, desarrollo de software, hardware, programación, diseño de contenidos y especialistas técnicos para cada tipo de entrenamiento. Consulte: Así funciona Plenti, la startup paisa que permite invertir en oro digital desde solo $20.000 Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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