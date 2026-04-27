Luis Enrique vs Vincent Kompany: duelo de estrategas de primer nivel en la semifinal de la Champions

Uno de los duelos más interesantes en la semifinal de la UEFA Champions League tendrá lugar en los banquillos. Los directores técnicos del Paris Saint Germain (PSG) y Bayern Múnich han demostrado tener la capacidad necesaria para liderar equipos de fútbol del más alto nivel.

Este martes 28 de abril (2:00 p.m.) estos dos equipos jugarán el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, competencia en la que el PSG es el actual campeón. El equipo parisino se caracteriza por la solidaridad de sus jugadores para cumplir una buena función en ataque y defensa.

Los Bávaros, por su parte, han desarrollado un estilo de juego anárquico cuando tienen la posesión del balón, lo que genera un “desorden efectivo”. Kompany les brinda libertad a sus dirigidos para moverse por todo el frente de ataque, además, les da un rol fundamental a los laterales en el juego ofensivo, quienes participan en las bandas y el juego interior.

Todo indica que será un duelo parejo, principalmente por el proceso que llevan ambos directores técnicos. Luis Enrique ya dirige su tercera temporada en la ciudad de la Torre Eiffel. Kompany, a su vez, llega al segundo año al mando del Gigante de Baviera. Este fenómeno de procesos largos es incluso más notorio en la otra semifinal, pues Mikel Arteta ajusta 6 años dirigiendo al Arsenal, y Diego Simeone 13 años al frente del Atlético de Madrid.