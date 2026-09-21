¿Por qué Nacional no logra tener dos arqueros de categoría? Marquínez vuelve a abrir el debate

La derrota 2-0 frente a Llaneros puso nuevamente esa situación en discusión. Luis Marquínez recibió la oportunidad de defender el arco verdolaga, pero su actuación estuvo lejos del nivel que habitualmente ofrece Franco Armani, titular y uno de los referentes de la plantilla.

Atlético Nacional volvió a dejar sobre la mesa un problema que ha aparecido en los últimos años: la dificultad para tener dos arqueros de un nivel similar, de manera que el equipo no resienta demasiado la ausencia de su guardameta titular.

Marquínez, de 23 años, todavía tiene margen para crecer y consolidarse. Sin embargo, el partido en Villavicencio evidenció la diferencia que existe actualmente entre ambos guardametas y abrió el debate sobre qué tan preparado está el arco de Nacional cuando Armani no puede actuar.

Un problema que viene de atrás

No es la primera vez que Nacional afronta una situación de este tipo. En la etapa reciente ocurrió algo similar con David Ospina. Cuando el experimentado arquero no estuvo disponible, Harlem ‘Chipi Chipi’ Castillo asumió la responsabilidad, pero no logró mantener el mismo nivel que su compañero.

La discusión también apareció durante la convivencia entre Aldair Quintana y Kevin Mier. Aunque ambos tuvieron momentos importantes y sus carreras tomaron caminos diferentes, Nacional tampoco consiguió entonces una pareja de arqueros que mantuviera una regularidad comparable entre el titular y su alternativa.

Quizás uno de los últimos momentos en los que el club contó con dos guardametas que ofrecían un nivel competitivo similar fue durante la etapa de Gastón Pezzuti y Franco Armani. La competencia entre ambos permitió que Nacional tuviera garantías bajo los tres palos independientemente de quién recibiera la titularidad.

Marquínez todavía tiene camino por recorrer

La situación de Marquínez debe analizarse teniendo en cuenta su edad. Con 23 años, el arquero todavía está en una etapa en la que puede adquirir experiencia y corregir aspectos de su juego.

El problema para Nacional es que las exigencias del club no siempre permiten procesos demasiado largos. Cada vez que Armani no está, el equipo necesita que su reemplazante pueda responder inmediatamente, especialmente en partidos en los que un error puede terminar siendo determinante.

Ante Llaneros, Nacional no consiguió reaccionar al 2-0 y el equipo tampoco encontró respuestas en el arco. Más allá de señalar responsabilidades individuales por la derrota, el partido volvió a mostrar la diferencia entre tener a Armani bajo los tres palos y recurrir a una alternativa que todavía busca consolidarse.

Una posición que Nacional deberá revisar

El arco es una posición particular: mientras en otras zonas del campo los entrenadores pueden rotar jugadores con mayor frecuencia, la continuidad suele ser especialmente importante para los porteros.

Nacional cuenta actualmente con un arquero experimentado y de amplio recorrido como Armani, pero necesita encontrar la manera de que su ausencia no implique una diferencia tan marcada en el rendimiento colectivo.