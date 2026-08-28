Los lujosos bienes embargados al influencer de la Cybertruck en Medellín por 17.000 millones

La Fiscalía General de la Nación realizó este viernes 28 de agosto una gigantesca operación de extinción de dominio en contra de un reconocido influencer en el departamento de Antioquia. Fueron ocupados lujosos bienes avaluados en más de 17.000 millones de pesos.
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Se trata de Kevin Alex Thobias, quien fue capturado en julio de 2025 por autoridades federales de Estados Unidos y es requerido por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico por presuntas conductas relacionadas con fraude electrónico, conspiración para cometer fraude y lavado de activos.