Luz María Sierra deja la dirección de EL COLOMBIANO

Envigado, 24 de septiembre de 2026

Comunicado a la opinión pública

Luego de más de cinco años liderando el proceso de transformación periodística más reciente de EL COLOMBIANO, con una gestión reconocida por la calidad y el impacto de las investigaciones periodísticas, el fortalecimiento de formatos multimedia y el cuidado de la democracia de nuestro país, el Grupo EL COLOMBIANO informa que Luz María Sierra Lopera se retira de la dirección del medio a partir del 30 de septiembre de 2026.

Los accionistas, la junta directiva, la gerencia general, su equipo de trabajo y los colaboradores del Grupo EL COLOMBIANO expresamos nuestra gratitud por la labor realizada y su compromiso con el ejercicio responsable del periodismo. Su liderazgo, pasión, rigurosidad e ímpetu dejan un legado que nos impulsa a seguir construyendo sociedad.

La Junta Directiva del Grupo EL COLOMBIANO designó un comité entre sus miembros para el proceso de selección de la dirección del medio. Para garantizar la continuidad de nuestro ejercicio periodístico, Daniel Rivera Marín, actual editor general multimedia, liderará el medio, en calidad de encargado, con el acompañamiento del equipo editorial.

A Luz María, que supo dejar en alto el nombre de EL COLOMBIANO, le deseamos éxitos en sus proyectos. La búsqueda de la verdad y el ejemplo del buen periodismo siempre nos acompañarán.

Grupo EL COLOMBIANO