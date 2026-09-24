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Luz María Sierra deja la dirección de EL COLOMBIANO

Durante su gestión se impulsaron investigaciones sobre Medellín, nuevos formatos multimedia y cambios en la manera de presentar los contenidos.

  • Luz María Sierra. Foto: El Colombiano
    Luz María Sierra. Foto: El Colombiano
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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Envigado, 24 de septiembre de 2026

Comunicado a la opinión pública

Luego de más de cinco años liderando el proceso de transformación periodística más reciente de EL COLOMBIANO, con una gestión reconocida por la calidad y el impacto de las investigaciones periodísticas, el fortalecimiento de formatos multimedia y el cuidado de la democracia de nuestro país, el Grupo EL COLOMBIANO informa que Luz María Sierra Lopera se retira de la dirección del medio a partir del 30 de septiembre de 2026.

Los accionistas, la junta directiva, la gerencia general, su equipo de trabajo y los colaboradores del Grupo EL COLOMBIANO expresamos nuestra gratitud por la labor realizada y su compromiso con el ejercicio responsable del periodismo. Su liderazgo, pasión, rigurosidad e ímpetu dejan un legado que nos impulsa a seguir construyendo sociedad.

La Junta Directiva del Grupo EL COLOMBIANO designó un comité entre sus miembros para el proceso de selección de la dirección del medio. Para garantizar la continuidad de nuestro ejercicio periodístico, Daniel Rivera Marín, actual editor general multimedia, liderará el medio, en calidad de encargado, con el acompañamiento del equipo editorial.

A Luz María, que supo dejar en alto el nombre de EL COLOMBIANO, le deseamos éxitos en sus proyectos. La búsqueda de la verdad y el ejemplo del buen periodismo siempre nos acompañarán.

Grupo EL COLOMBIANO

Los hitos de EL COLOMBIANO con el liderazgo editorial de Luz María Sierra

En este periodo, EL COLOMBIANO se ubicó entre los medios más consultados, tanto por el número de páginas vistas, usuarios únicos, alcance en redes sociales y se convirtió en uno de los periódicos más consultados por los líderes de opinión. Parte de ese trabajo estuvo relacionado con investigaciones periodísticas que pusieron bajo la lupa diferentes asuntos de Medellín y que llevaron a revelar hechos de interés público.

Entre esos trabajos se encuentran investigaciones sobre la administración de Daniel Quintero en Medellín, con publicaciones que contribuyeron a poner distintos asuntos de su gobierno en el centro de la conversación pública y judicial.

La gestión de Sierra también estuvo acompañada por la creación de formatos que ampliaron las posibilidades de cobertura y análisis dentro del periódico. Entre ellos están:

Mesa Central, espacio dedicado a la conversación y análisis de temas de actualidad.

Videoeditorial, formato que trasladó los contenidos editoriales al lenguaje audiovisual.

Entrevistas en video desde la redacción, con conversaciones con protagonistas de los principales temas de la agenda informativa.

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