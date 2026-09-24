¿Ecopetrol cambiará de rumbo con nuevo presidente y junta cercana a De la Espriella?

La Junta Directiva de Ecopetrol eligió este jueves 24 de septiembre a Joaquín Gutiérrez Caballero como nuevo presidente de la principal empresa del país. El presidente Abelardo de la Espriella ofrecerá este viernes, en Santa Marta, la bienvenida.
Gutiérrez Caballero es administrador de empresas de la Universidad del Norte y cuenta con una especialización en Gerencia de Salud. Tiene experiencia en gestión organizacional y en el sector privado.
Su nombre también es conocido por su participación en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, en la que se desempeñó como gerente junto con Carlos Suárez, actual presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol.
Gutiérrez llegará al cargo en reemplazo de Camilo Barco, quien asumió la presidencia de manera temporal tras la salida de Juan Carlos Hurtado, quien renunció hace una semana y permaneció pocos días al frente de la compañía.
La elección se produjo durante una reunión de la nueva Junta Directiva de Ecopetrol, que asumió después de la asamblea extraordinaria del 15 de septiembre, en la que fueron modificados seis de los nueve integrantes del máximo órgano directivo de la petrolera.
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