Regasificadora del Pacífico operaría desde noviembre y ya tiene el 90% de su capacidad de gas contratada

Colombia tendrá en funcionamiento su segunda planta regasificadora en dos meses. Así lo confirmó el gerente general de la Planta Regasificadora del Pacífico, Jesús Urías. El directivo manifestó que el proyecto hoy supera el 90% de avance y entrará en operación en pleno fenómeno de El Niño donde crecerá la demanda de gas natural en el país. Los dos barcos que contemplan el proyecto y hacen parte de la operación ya navegan desde China hacia Colombia para comenzar el proceso de comisionamiento, mientras la planta también se prepara para iniciar esta etapa. Consulte: Sin gas suficiente ni barato: Diaco alerta que el costo hasta se triplicó y golpea a la industria siderúrgica en Colombia El proyecto busca atender parte de las necesidades de gas del país desde el litoral Pacífico y, de acuerdo con Urías, alcanzar una capacidad inicial de entrega de 90 millones de pies cúbicos, de los cuales 80 millones ya están contratados. Eso quiere decir que ya tiene

¿Cuándo entrará en funcionamiento la Regasificadora del Pacífico?

“Tenemos proyectado hasta el día de hoy en noviembre de este 2026. Ya está todo listo. Vamos un poco más del 90%. Ya los dos barcos están navegando desde China a Colombia para iniciar proceso de comisionamiento, la planta también. Iniciaremos proceso de comisionamiento la próxima semana. Tema de cooldown, enfriamiento de equipos y esto, en la planta de regasificación en Buga”.

¿De cuánto es la inversión en la planta y qué socios están dentro del proyecto?

“Actualmente para la primera fase hay una inversión de alrededor de 170 millones de dólares, con los cuales están Banco de Occidente, Grupo Aval, BTG Pactual y FDN, Financiera de Desarrollo Nacional, y la parte de nuestra casa matriz, que es PIO S.A.S.”.

Serán la segunda regasificadora que entraría en funcionamiento en Colombia, ¿qué significa esto para el proyecto?

“Claro, tenemos muy presente que seremos la segunda, pero la primera que entrará por el Pacífico. Con esto, nuestro enfoque es trabajar en el litoral Pacífico, considerando que no tenemos el famoso ducto entre Buenaventura y Yumbo”. Entonces, la idea es abastecer toda esta zona y liberar un poco de carga a la primera regasificadora que hay actualmente, que es Spec, acá en el norte del país”.

¿Cuánto gas proyectan recibir cuando entren en funcionamiento en noviembre?

“Tenemos capacidad desde el primer día de entregar 90 millones de pies cúbicos, de los cuales actualmente ya están contratados 80 millones (es decir 89% ya está contratado ), y una segunda etapa, más o menos para abril del próximo año, de 50 millones de pies cúbicos más”.

¿Con quién son esos contratos?

“Esa información no está a nuestro alcance. El dueño del gas es Ecopetrol, él se encarga de traerlo. Nosotros somos un agente logístico. Solo lo recibimos en un buque de almacenamiento, lo transportamos a tierra, de ahí a la planta de regasificación y lo convertimos a su estado natural. Lo convertimos a gas natural y lo inyectamos al sistema nacional de transporte”.

¿Qué han dialogado con el Gobierno Nacional sobre el proyecto?

“Hasta ahora solamente en la gestión de trámites y permisos. Es lo que hemos hablado con las diferentes instituciones o las instancias de gobierno. Háblese de Dian, ANH, la Creg, todo el tema de permisos para las diferentes etapas del proyecto”.

¿A qué se debieron los retrasos en el proyecto? ¿Fue por la tramitología?

“No, realmente fueron temas logísticos. Como todos sabemos, yo creo que no es desconocimiento de nadie, el tema del conflicto en el Estrecho de Ormuz. No necesariamente nosotros cruzamos por ahí, pero sí afectó todo el tráfico naviero. Entonces, la mayoría de nuestros equipos vienen de China. Eso provocó una demora en todo el tránsito y el arribo de equipos desde China.

Y la otra, pues el terremoto del mes pasado, que provocó una disrupción en las operaciones de los puertos en Buenaventura, que nos provocó el retraso. Te pongo un ejemplo: un barco estuvo 20 días fondeado para poderlo descargar. Entonces, todas esas piezas que no llegaban a tierra son las que nos empujaron un poquito las fechas”.

¿Esta es la primera fase?¿Cuántas fases tendrá el proyecto?

“Hasta ahora tenemos dos, pero esa planta o este modelo de cadena de suministro tiene la facilidad de crecer muy rápido. Podemos ir agregando capacidad conforme vaya siendo necesario. Las fases consisten en agregarle capacidad de regasificación. Hoy, los equipos que llegan para la primera fase tienen esa capacidad, 90 millones de pies cúbicos. Compramos equipos para 50 millones y así tú puedes ir agregando conforme a las necesidades o la demanda que vayas teniendo”.

¿Qué porcentaje del gas que va a regasificar en el país será en planta del Pacífico?

“Estimamos un 10%, más o menos. Hoy sabemos que ya el gas importado está cerca del 40%, entonces nosotros agregaremos un 10% al inicio”.

El precio del gas es una de las preocupaciones. ¿Cómo será el comportamiento de los precios del gas que llega al país?

“Bueno, el tema de los precios no lo manejamos nosotros. La molécula y esas negociaciones de compra de gas no las hacemos nosotros. A nivel mundial, con todo este tema del conflicto en Medio Oriente, el tema de hidrocarburos están por encima de los precios promedios. Consulte: Sin gas suficiente ni barato: Diaco alerta que el costo hasta se triplicó y golpea a la industria siderúrgica en Colombia Te puedo resumir que no hay energía más cara que la que no tenemos. Si no la tenemos frenamos muchas cosas. Debemos pensar en tener más opciones y más fuentes de suministro.

¿Qué tecnología se está utilizando en la planta regasificadora?¿Es similar a la de Spec?

“No es una tecnología nueva. El proceso es muy similar a Spec. La diferencia es que en Spec toda la operación la hace un barco. Acá la hacemos en tierra, con equipos en tierra. Y el barco solamente hace las funciones de almacenamiento. Esa es la diferencia”.

¿Cómo funcionará el proceso para llevar el gas desde el barco hasta la planta?

“Tenemos un barco anclado en la bahía de Buenaventura. Ese barco va a recibir el gas de diferentes partes del mundo de donde lo traiga Ecopetrol. Tenemos otro barco que tiene la capacidad de llenar 72 isocontenedores de 45 pies, que más o menos cada uno transporta 50 metros cúbicos de gas. Los llena en una transferencia barco a barco y de ahí ese barco se acerca a la terminal de Buenaventura y lo descargamos, pero ya como un contenedor más.

FOTO CORTESÍA.

Lo descargamos ahí, lo montamos en un camión, en un remolque y lo llevamos por ruedas hasta la planta de regasificación de Buga. Al recibirlo, corremos un proceso que consiste en calentar el gas, quitarle ese estado criogénico y volverlo de nueva cuenta, con calor, a su fase natural, que es vapor. Ya en esa fase natural lo inyectamos al sistema nacional de transporte”.

¿O sea que le preocupan los bloqueos en carretera?

“Es algo que, por supuesto, hemos pensado. Es un reto, pero hoy nos tranquiliza que, desde el nuevo gobierno, no ha habido un solo bloqueo. Entérese: “Hacemos todo lo posible para evitar un apagón que nos dejó el gobierno anterior”: vicepresidente Restrepo Hay mucha comunicación con el pueblo de Buenaventura, hay mucha participación, hay mucho seguro social. Y además de todo este proyecto de regasificar e inyectar al sistema nacional de transporte, vamos a instalar una pequeña planta de regasificación para abastecer el pueblo de Buenaventura. Eso un contrato con GDO, para utilizar, ya no esperar que venga el gas de fuera, sino que el gas va a pasar todos los días por ahí”.

¿Cómo fue la comunicación con el Gobierno Petro?

“Pues yo estimo que buena porque ahí fue donde se autorizó este proyecto.”

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