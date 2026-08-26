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Así fue la reclusión en buques de “Macaco” y “don Diego”, fórmula que reviviría De la Espriella contra otros capos

Esta medida se implementó de manera temporal en Colombia en 2007, en embarcaciones que ni siquiera tenían calabozos. ¿Se podrá masificar?

  • Este fue el momento del traslado de Carlos Jiménez (“Macaco”) a una fragata de la Armada, en 2007. FOTO: COLPRENSA.
    Este fue el momento del traslado de Carlos Jiménez (“Macaco”) a una fragata de la Armada, en 2007. FOTO: COLPRENSA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 27 minutos
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El anuncio del nuevo gobierno, de implementar una Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), a cargo de la Armada y el Inpec, revivió en la memoria dos acciones parecidas realizadas hace dos décadas.

En el año 2007, el gobierno de Estados Unidos estaba pendiente de extraditar a dos de los pesos pesados del crimen organizado en Colombia: Carlos Mario Jiménez Naranjo (“Macaco”), comandante del bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); y Diego León Montoya Sánchez (“don Diego”), uno de los líderes del cartel del Norte del Valle.

Las agencias de seguridad recibieron información, según la cual se estaban fraguando planes de fuga para evitar que estos personajes fueran extraditados.

Ante esa situación, el presidente Álvaro Uribe autorizó que ambos fueran recluidos en fragatas de la Armada. A “Macaco” lo mandaron en una de estas embarcaciones al mar Caribe, mientras que a “don Diego” se lo llevaron al océano Pacífico.

Las fragatas contaban con escolta helicoportada de la Fuerza Aérea y apoyo con vigilancia electrónica del gobierno norteamericano.

El Inpec envió a bordo a varios custodios, para que se encargaran de vigilar a los presos mientras los marineros hacían sus labores cotidianas.

En las embarcaciones no había calabozo, así que los cabecillas permanecían en los camarotes junto a los guardias.

De esta manera quedaron totalmente aislados, hasta que se cumplieron los formalismos del trámite de extradición y fueron enviados a EE. UU. a pagar penas por narcotráfico.

“Don Diego” continúa pagando su sentencia de 45 años de cárcel en aquella nación; “Macaco”, en cambio, fue condenado a 33 años, pero por su cooperación con la justicia estadounidense, se la rebajaron a 11 años.

Regresó a Colombia en 2019 y está pagando las sentencias de la justicia nacional por los crímenes relacionados con la militancia en las AUC.

En 2025, el presidente Gustavo Petro lo nombró gestor de paz, junto a otros 15 excomandantes paramilitares, con la intención de instalar una mesa de diálogos que le diera cierre a los procesos de verdad, justicia y reparación de la ley de justicia y paz. Fue una iniciativa que nunca avanzó.

Ahora el presidente Abelardo de la Espriella pretende revivir los encarcelamientos en altamar, como parte de su política de lucha contra el crimen organizado.

En el plan participarían la Armada, el Inpec y la Policía, aunque cuando EL COLOMBIANO consultó a fuentes de los ministerios de Defensa y Justicia sobre este proyecto, indicaron que es apenas una idea que ni siquiera ha sido aterrizada en diseño, planeación y presupuesto.

Tampoco hay fragatas acondicionadas con celdas para reclusiones masivas, como al parecer lo busca el nuevo presidente, quien lanzó la idea el pasado fin de semana en un consejo de seguridad en Barranquilla y cogió desprevenidos a los ministros.

De manera extraoficial, se ha dicho que los primeros es padecer ese encierro serían los jefes del crimen organizado de la capital del Atlántico, entre los cuales estarían Digno Palomino, cabecilla de “los Pepes”, y Ober Martínez Gutiérrez (“Negro Ober”).

Continúe leyendo: Cárceles para capos en altamar y ley antiterrorista: así sería la nueva política penitenciaria de De la Espriella.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué es la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS)?
La REMAS es una propuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella para recluir en altamar a integrantes de organizaciones criminales considerados de alta peligrosidad. El plan estaría a cargo de la Armada y el Inpec, con participación de la Policía, pero todavía no cuenta con un diseño, planeación ni presupuesto definidos.
Los primeros posibles reclusos serían, de manera extraoficial, cabecillas de organizaciones criminales de Barranquilla. Entre los nombres mencionados están Digno Palomino, señalado como jefe de “los Pepes”, y Ober Martínez Gutiérrez, conocido como “Negro Ober”. Sin embargo, el Gobierno no ha confirmado oficialmente esta lista.
¿Cómo fueron las reclusiones de “Macaco” y “don Diego” en las fragatas de la Armada?
“Macaco” fue trasladado al mar Caribe y “don Diego” al océano Pacífico. Las embarcaciones tenían escolta de helicópteros de la Fuerza Aérea y vigilancia electrónica estadounidense. Como las fragatas no tenían calabozos, los dos permanecieron en camarotes bajo vigilancia de custodios del Inpec.

¿Quiénes serían enviados a cárceles en altamar con la estrategia REMAS?

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