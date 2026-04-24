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Madre de exreina asesinada en México revela la horrible forma en la que se enteró: “¿es en serio su pregunta?”

El testimonio de la madre de la exreina asesinada en México revela detalles estremecedores sobre cómo recibió la noticia y la desconcertante explicación que le dio su yerno, en medio de un caso que sigue generando indignación.

  • La madre de Carolina Flores asegura que su yerno le informó del crimen un día después y señaló a su propia madre como responsable. FOTO: redes sociales.
    La madre de Carolina Flores asegura que su yerno le informó del crimen un día después y señaló a su propia madre como responsable. FOTO: redes sociales.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 5 horas
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Nuevos detalles siguen saliendo a la luz en el caso del asesinato de Carolina Flores Gómez, esta vez desde la voz de su madre, quien relató cómo se enteró del crimen y qué le dijo su yerno en las horas posteriores.

Reyna Gómez Molina contó que la noticia le llegó de forma abrupta, a través de una llamada de su yerno, Alejandro Sánchez, realizada el 16 de abril, un día después del ataque ocurrido en Ciudad de México.

Según su testimonio, difundido en entrevista con Univisión, el hombre le informó que su hija había muerto y que la responsable sería su propia madre. “Me dijo que estaba muerta. Yo empecé a gritar como loca... le decía: ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, y me respondió: ‘No señora... es que mi mamá le disparó’”, relató.

De acuerdo con la madre de la víctima, Alejandro le explicó que habría tardado en reportar lo ocurrido porque estaba priorizando el cuidado del bebé de la pareja, de apenas ocho meses.

Siga leyendo: Video | Las escalofriantes imágenes del asesinato de la exreina Carolina Flores: Así le habría disparado su suegra

Este punto ha generado cuestionamientos. Gómez Molina aseguró que le preguntó directamente si su hija permaneció en el lugar mientras él atendía al menor. “Le dije: ‘¿La Caro estaba ahí tirada?’... y él me respondió: ‘¿Es en serio su pregunta?’”, contó.

El hijo de Carolina Flores, un bebé de ocho meses, estaba en el apartamento al momento del crimen y fue, según versiones, la prioridad de su padre tras el ataque. FOTO: redes sociales.
El hijo de Carolina Flores, un bebé de ocho meses, estaba en el apartamento al momento del crimen y fue, según versiones, la prioridad de su padre tras el ataque. FOTO: redes sociales.

Además, reveló que su yerno habría grabado videos con instrucciones sobre la alimentación del bebé, ante la posibilidad de que el niño quedara bajo custodia estatal si él enfrentaba consecuencias legales.

Sobre la convivencia entre su hija y la principal sospechosa, identificada como Erika María Herrera, la madre de Carolina indicó que no tenía conocimiento de conflictos graves.

Según su versión, la relación se limitaba a desacuerdos normales entre suegra y nuera, sin señales de violencia previa que hicieran prever un desenlace fatal.

¿Qué se sabe de la muerte de Carolina Flores Gómez?

El caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio por la Fiscalía de Ciudad de México, que mantiene como principal sospechosa a la suegra de la víctima, actualmente prófuga.

Las autoridades continúan recolectando pruebas para esclarecer lo ocurrido dentro del apartamento, mientras el testimonio de la madre se suma a las piezas clave para reconstruir las horas posteriores al crimen.

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