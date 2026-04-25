¿Qué papel juega Juliana Guerrero en la vida de Petro y cuál es su poder?

Hay días en que uno de los primeros mensajes en el celular que Gustavo Petro ve cuando se levanta es el de Juliana Guerrero. Hablan por Line, la única plataforma de mensajería que usa el mandatario, y se comparten canciones —desde Bad Bunny y Beéle hasta vallenatos de los de antes–, libros de autores como Karl Marx y Thomas Piketty y comentan algunos temas de la coyuntura política.
Pero esta semana hablaron de otra cosa por chat. En pleno Consejo de Ministros, Angie Rodríguez, quien fuera la mano derecha de Petro por más de un año en el Dapre y ahora directora del poderoso Fondo Adaptación, estalló en una entrevista con Semana y luego en otros medios. La funcionaria destapó por lo menos diez escándalos sobre el alto Gobierno: corrupción, amenazas, extorsiones y peleas.
“El poder y el dinero los tiene enceguecidos”, dijo. Sin desconocer que la funcionaria también tiene líos y cuestionamientos.Una buena parte de sus declaraciones fueron contra Juliana Guerrero, la joven de 23 años –hoy domingo 26 de abril cumple 24– que cada tanto está en el ojo del huracán por sus polémicas. “Juliana Guerrero es la que maneja el poder en muchas entidades (...) Ella es el verdadero poder”, señaló.