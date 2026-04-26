El último vuelo del cóndor: Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a Asturias 2026

Tras varios años fuera de los podios de una carrera internacional, el colombiano Nairo Quintana, del Movistar Team, se consagró campeón este domingo de la Vuelta a Asturias 2026 tras defender con éxito su liderato en la cuarta y última etapa.

La jornada final, disputada entre Lugones y Oviedo con un recorrido de 152 kilómetros y tres puertos de montaña, fue ganada por el mexicano Edgar Cadena (Team Storck - MRW Bau).

A pesar de los ataques constantes del español Adrià Pericas (UAE Team Emirates) en el ascenso al alto de San Esteban de las Cruces, Quintana mostró firmeza y resiliencia, respondiendo a cada movimiento para entrar en la meta en la cuarta posición de la etapa y asegurar el maillot azul de líder.