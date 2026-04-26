x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El último vuelo del cóndor: Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a Asturias 2026

En su última temporada como profesional, el boyacense consiguió su tercer título en esta competencia. Otro colombiano lo acompañó en el podio.

  • Nairo Quintana se consagró campeón de la Vuelta a Asturias, regresando a los podios de las carreras internacionales. Foto: Getty Images
    Nairo Quintana se consagró campeón de la Vuelta a Asturias, regresando a los podios de las carreras internacionales. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Tras varios años fuera de los podios de una carrera internacional, el colombiano Nairo Quintana, del Movistar Team, se consagró campeón este domingo de la Vuelta a Asturias 2026 tras defender con éxito su liderato en la cuarta y última etapa.

La jornada final, disputada entre Lugones y Oviedo con un recorrido de 152 kilómetros y tres puertos de montaña, fue ganada por el mexicano Edgar Cadena (Team Storck - MRW Bau).

A pesar de los ataques constantes del español Adrià Pericas (UAE Team Emirates) en el ascenso al alto de San Esteban de las Cruces, Quintana mostró firmeza y resiliencia, respondiendo a cada movimiento para entrar en la meta en la cuarta posición de la etapa y asegurar el maillot azul de líder.

Este es su primer título desde su regreso al Movistar Team y el primero que consigue en una carrera por etapas desde febrero de 2022, cuando se impuso en el Tour de los Alpes Marítimos.

Con este logro, Quintana rompe una racha de años difíciles marcados por su descalificación del Tour de Francia 2022 y un 2023 en el que no compitió con ningún equipo.

Además, este triunfo tiene un valor especial para el pedalista de 36 años, quien ha anunciado que se retirará del ciclismo profesional al finalizar esta temporada. Es su tercer título en esta competencia tras los obtenidos en 2017 y 2021.

La clave de su coronación como campeón de esta competencia se fraguó el pasado viernes durante la segunda etapa, donde Quintana lanzó un ataque magistral entre Llanes y Pola de Lena que le permitió ganar la fracción y sacarle una ventaja de 31 segundos a Pericas, la cual supo gestionar hasta el cierre en la calle Uría de Oviedo.

En el podio de la clasificación general hubo dos colombianos, con Nairo Quintana a la cabeza, Adrià Pericas a 25 segundos y Diego Pescador, compañero colombiano de Nairo quedó a 1 minuto y 33 segundos del boyacense.

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos