Manchester City anuncia que apelará el fallo de la Premier League y defiende su inocencia

Manchester City respondió con firmeza al fallo de la comisión independiente que determinó que el club infringió las reglas financieras de la Premier League durante varias temporadas. La institución aseguró que mantiene su posición de inocencia y anunció que utilizará todas las vías legales disponibles para defenderse.
El club señaló que cuenta con un amplio conjunto de pruebas que, según su propia valoración, respaldan sus argumentos en el caso. Además, cuestionó las conclusiones de la comisión y sostuvo que contienen errores de derecho, principio y hechos.
“Manchester City FC es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League”, señaló la institución en su comunicado, en el que también aseguró que será firme y, cuando sea necesario, proactiva en los diferentes escenarios regulatorios y legales.