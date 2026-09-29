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¿Qué pasará con Lindsay Clancy, acusada del asesinato de sus tres hijos? Su defensa busca la absolución tras juicio nulo

Ahora, su defensa busca que el juez cierre el proceso sin una nueva condena, mientras continúa el debate sobre su estado mental al momento de los hechos.

  • Lindsay Clancy, de 36 años, enfrenta un nuevo escenario judicial después de que el jurado no lograra un veredicto unánime en su caso. FOTO: AFP.
    Lindsay Clancy, de 36 años, enfrenta un nuevo escenario judicial después de que el jurado no lograra un veredicto unánime en su caso. FOTO: AFP.
Agencia AFP
hace 2 horas
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El abogado de Lindsay Clancy, una madre estadounidense acusada de asesinar a sus tres hijos, pidió el martes a un juez que su clienta sea absuelta, después de que el jurado no alcanzara un veredicto en el caso.

Clancy, de 36 años, no negó durante el juicio haber estrangulado a Cora, de cinco años, Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, pero sostuvo que sufría psicosis posparto, lo que, según su defensa, la eximiría de responsabilidad penal.

¿Dónde están las pruebas de que ella hizo esto?”, se preguntó Kevin Reddington, abogado de Clancy, ante un tribunal de Massachusetts durante una audiencia para determinar si habrá nuevo juicio.

Reddington puso en duda las propias declaraciones de Clancy de que mató a sus hijos, lo que sería un cambio importante respecto a su línea de defensa basada en la salud mental.

Un jurado de nueve mujeres y tres hombres no logró alcanzar el 4 de septiembre una decisión unánime, como exige la ley estadounidense en los procesos penales, lo que llevó a declarar nulo el proceso.

Ahora, Reddington busca que el juez dicte un veredicto de no culpabilidad, lo que supondría desestimar el caso tras un mediático juicio. “Todo este caso se basa en conjeturas”, dijo.

La fiscal Jennifer Sprague rechazó la alegación de falta de pruebas como un “argumento ridículo”.

En contexto: Juez declaró nulo juicio por infanticidio del mediático caso de Lindsay Clancy por falta de veredicto

El juez William Sullivan aplazó la audiencia hasta el 2 de noviembre y planteó la posibilidad de fijar una nueva fecha para el juicio, dependiendo de lo que decida sobre el pedido de la defensa.

También estudiará la solicitud de la defensa de divulgar información adicional sobre las deliberaciones del jurado, que duraron siete días.

De los 12 jurados, once se pronunciaron a favor de declarar a Clancy no culpable por razón de locura. Una se opuso y ha afirmado públicamente que la considera culpable.

El juicio, en el que declararon más de 80 testigos, desató un debate en Estados Unidos sobre la salud mental materna.

El presidente Donald Trump calificó el caso de “tragedia horrible” y dijo que daba por hecho que habría otro juicio.

Clancy, que está internada en una institución psiquiátrica, se declaró no culpable por razón de locura y afirmó que escuchó una voz que le ordenaba matar a sus hijos.

Lea más: El caso Lindsay Clancy: qué es la depresión y la psicosis posparto, y cuáles son sus señales de alarma

Sus abogados sostienen que eso fue provocado por una psicosis posparto, condición que según expertos médicos afecta a entre una y dos mujeres por cada 1.000 partos.

Los fiscales rechazaron ese argumento y afirmaron que Clancy planificó cuidadosamente los asesinatos de sus hijos y era capaz de comprender las consecuencias de sus actos.

Tras los homicidios ocurridos en la vivienda familiar en Massachusetts, en enero de 2023, Clancy se cortó el cuello y las muñecas y saltó desde una ventana de un segundo piso en un aparente intento de suicidio. Quedó paralizada de cintura para abajo y confinada a una silla de ruedas.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Lindsay Clancy y qué pasó con sus tres hijos?
Lindsay Clancy es una mujer de 36 años acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts, en enero de 2023. Durante el juicio reconoció haberlos estrangulado, pero su defensa argumentó que padecía psicosis posparto.
¿Por qué el juicio de Lindsay Clancy fue declarado nulo?
El juicio fue declarado nulo porque los 12 integrantes del jurado no lograron alcanzar una decisión unánime. Once consideraron que Clancy no era culpable por razón de locura y una jurado se opuso.
¿Qué pasará ahora con Lindsay Clancy después del juicio nulo?
El juez William Sullivan aplazó la audiencia hasta el 2 de noviembre de 2026. Allí continuará estudiando la petición de la defensa para que Clancy sea absuelta y la posibilidad de programar un nuevo juici
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