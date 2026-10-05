Amenazas, castigos y hasta temas de Estado en el caso del Manchester City; ¿qué es lo último?

El martes 29 de septiembre, el mundo del fútbol recibió una de las noticias que más se hizo esperar durante la última década. El tribunal independiente inglés declaró culpable a Manchester City por 115 cargos, los cuales son, en su mayoría, por inflar sus ganancias y saltarse las reglas del juego limpio desde las finanzas, más conocido como Fair Play Financiero (FFP).
Las denuncias contra el conjunto celeste iniciaron en el 2018, cuando un hacker portugués llamado Rui Pinto sacó a relucir más de 70 millones de documentos donde el City infringía las leyes del juego y utilizaba un esquema de financiación encubierto para inyectar dinero en el equipo “citizen”.
Después de dos años y un mes, el tribunal dejó saber el dictamen, el cual en su momento lo esperaba con ansias el aquel entonces director técnico del club, Pep Guardiola. En septiembre de 2024, este tribunal tomó el caso y así reaccionó el estratega catalán: “Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Un panel independiente decidirá y estoy esperando la decisión”, afirmó Pep, que para su desgracia, se confirmó la culpabilidad del club que dirigía.
Antes de conocerse la resolución que ya fue apelada por los “Sky Blues”, varios hinchas del Manchester City usaron las redes sociales para amenazar al hacker que desclasificó los documentos en 2018 y amenazaron a los periodistas que constantemente cubrían el caso y hacían eco de la noticia.