Nacional tiene hinchas en 1.000 municipios del país: así están distribuidos los aficionados del cuadro verde

Atlético Nacional es el equipo con mayor hinchada en el país. Cuando el cuadro verde juega en cualquier ciudad –o municipio–, el estadio suele llenarse. Basta ver lo que ocurre en el estadio El Campín de Bogotá cada vez que visita a Fortaleza o Internacional de Bogotá, para corroborar la cantidad de aficionados que tienen los verdolagas.
También es válido apelar a antecedentes que ocurrió el 31 de mayo del 2011, cuando jugó contra el Deportivo Cali de local en el estadio General Santander de Cúcuta porque el estadio Atanasio Girardot estaba apartado para el Mundial sub-20 que se realizó ese año en el país. Aquel día, las graderías estuvieron llenas a reventar.