Manel Grau, clave en la campaña de Petro, denunciará a su examiga Eva Ferrer por calumnia

Pasaron de ser amigos a señalarse mutuamente. Y es que, tras las declaraciones de Eva Ferrer el fin de semana, el empresario español Manel Grau anunció acciones legales en su contra por los delitos de injuria y calumnia. En entrevista con Semana, Ferrer hizo señalamientos sobre los presuntos negocios de Grau, su interés en Venezuela y su relación con Ecopetrol. En un comunicado dirigido a la opinión pública, Grau rechazó las afirmaciones de Ferrer, a las que calificó de falsas y calumniosas. Aseguró que no existe ninguna prueba que las respalde y que sus abogados ya recibieron instrucciones para interponer las acciones penales correspondientes. Le puede interesar: Petro rompió el silencio tras graves denuncias de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer y entorno, ¿qué dijo? También anunció que acudirá a la justicia civil para buscar una reparación por los daños que, según él, las declaraciones causaron a su nombre y reputación.

En el documento, Grau afirmó que Ferrer fue durante los últimos 25 años una de sus mejores amigas, relación que, según dijo, se extendía a integrantes de sus familias. Manifestó su decepción por los señalamientos y le pidió que se retractara oficialmente en Semana.

“Desconozco las motivaciones de fondo que la llevan a faltar a la verdad de manera tan irracional”, escribió Grau.

¿Qué fue lo que dijo Ferrer?

Entre los señalamientos de Ferrer está la afirmación de que a Grau, al también catalán Xavier Vendrell y a Andrés Gamero los llamaban “los tres cerditos” de Ecopetrol. También sostuvo que Grau tenía interés en Venezuela. Ferrer, quien durante la campaña Petro Presidente 2022 se encargó de la imagen de Verónica Alcocer, también afirmó que familiares de la primera dama terminaron vinculados a Ecopetrol. Además, aseguró que Grau le confirmó que “había droga” en vuelos que ella realizó entre Colombia y Venezuela, y que, según su versión, se hacía en aviones oficiales. La presencia de Grau en Venezuela sí tiene un antecedente documentado: el 31 de enero de 2023 estuvo en ese país junto a Verónica Alcocer. Las declaraciones de Ferrer se conocen en medio de nuevos cuestionamientos sobre la presunta influencia de Grau en la asignación de cargos y contratos en Ecopetrol.

La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló la existencia de una grabación en la que se escucha a Grau haciendo referencias a nombramientos en la compañía y a personas que, según los interlocutores, tendrían influencia en esas decisiones.

Los señalamientos de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer

Uno de los señalamientos más graves se relaciona con el supuesto uso de aviones oficiales asignados a Verónica Alcocer para hacer viajes confidenciales a Venezuela. Según Ferrer, estos desplazamientos habrían servido para transportar dinero en efectivo y, presuntamente, estupefacientes. La española aseguró que Carolina Plata, asistente personal de la exprimera dama, habría gestionado esos viajes. “Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, afirmó Ferrer. Otro señalamiento apunta a un supuesto esquema de lavado de activos con la compra de bienes en el exterior y el uso de terceros para ocultarlos. Ferrer mencionó presuntas operaciones en España e Italia y señaló al exembajador colombiano en España, Eduardo Ávila, por su supuesto papel en gestiones relacionadas con la compra de una casa de 3 millones de euros. Según la española, Alcocer y su entorno habrían recurrido a intermediarios para administrar recursos, pagar gastos personales y adquirir bienes sin que aparecieran a sus nombres. Entre las personas mencionadas estarían Carolina Plata y Danilo Romero, esposo de Plata, a quienes Ferrer señaló como presuntos testaferros y administradores de las finanzas personales de la exprimera dama.

Por otro lado, Ferrer aseguró que recibió llamadas de advertencia sobre la presunta relación del entorno de la exprimera dama con el tráfico de armas y con intermediarios italianos. Según relató, esas advertencias la llevaron a esconderse durante dos meses por temor a sufrir un atentado. “En el momento que me dicen: ‘Eva, estás loca, que aquí hay tráfico’, me ubican; es por haber hablado de los italianos. A mí cuando me dicen: ‘Tú estás loca, quieres que te peguen un tiro’; sí, es tráfico de armas”, contó. Las declaraciones de Ferrer apuntaron a una supuesta financiación paralela de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Según la española, Manel Grau cobraba 50.000 euros por cada reunión que organizaba entre Alcocer y posibles aportantes. Además, mencionó una entrega de 250.000 euros en efectivo atribuida al empresario Euclides Torres, presuntamente destinada a movilizar el voto femenino en la región Caribe. También habló de una posible coordinación de aportes con Diego Marín, conocido como Papá Pitufo. Eva Ferrer también afirmó que desde el círculo de Verónica Alcocer se habrían exigido pagos a cambio de nombramientos en entidades públicas y cobrado comisiones. Entre las instituciones mencionadas figuran ProColombia, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el ICBF, Ecopetrol, el Banco Agrario, la Sociedad Portuaria de Cartagena, la ANI, el Fondo Adaptación, el Icetex y la UNGRD. Según sus declaraciones, estas actuaciones habrían involucrado a Grau, Vendrell y Andrés Gamero. También mencionó a Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña presidencial y luego presidente de Ecopetrol, a quien describió como una ficha impuesta por Alcocer y Grau. Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Manel Grau anunció acciones legales contra Eva Ferrer? Manel Grau anunció acciones legales contra Eva Ferrer por presunta injuria y calumnia, tras unas declaraciones en las que ella cuestionó sus negocios y su relación con Ecopetrol. Grau negó los señalamientos y pidió una retractación pública. ¿Qué dijo Eva Ferrer sobre Manel Grau, Verónica Alcocer y Ecopetrol? Eva Ferrer hizo señalamientos sobre presuntas influencias en Ecopetrol, viajes a Venezuela, financiación política y posibles irregularidades económicas relacionadas con el entorno de Verónica Alcocer. Estas afirmaciones corresponden a su versión y no deben interpretarse como hechos judicialmente probados. ¿Qué consecuencias legales puede tener una denuncia por injuria y calumnia en Colombia? En Colombia, la injuria y la calumnia pueden dar lugar a procesos penales, según las circunstancias y las pruebas. También pueden existir reclamaciones civiles por daños. Las consecuencias dependen de los hechos acreditados y de las decisiones de las autoridades judiciales. ¿Cómo podrían afectar los señalamientos contra Manel Grau a Ecopetrol y al entorno de Gustavo Petro? Los señalamientos podrían aumentar el escrutinio público sobre los nombramientos, contratos y posibles conflictos de interés en Ecopetrol. Su impacto institucional o judicial dependerá de las pruebas disponibles, las investigaciones que se adelanten y las decisiones de las autoridades competentes.