Manuela González, la goleadora que quiere llevar a Atlético Nacional a su primera estrella

Cada vez que salta al campo, Manuela Alexandra González Mendoza no juega sola. La delantera de Atlético Nacional lleva consigo diez razones poderosas para arrollar a cualquier rival: sus sobrinos. Son ellos quienes la llaman antes de cada pitazo inicial para desearle suerte y pedirle goles, los mismos que después ven convertidos en dedicatorias desde el césped. Esta santandereana que ajusta dos años radicada en Medellín es feliz en Nacional y en la ciudad, dice que ama la calidez de la gente, vive tranquila y el Verde le proporciona todo para estar cómoda; por eso, siente un compromiso inmenso y lucha en cada entrenamiento y cada partido para darlo todo, como ella misma dice, “ya es hora de que Nacional sume su primera estrella en la Liga Femenina”, y por eso, junto a sus compañeras, saldrá este miércoles al césped del Atanasio Girardot dispuesta a buscar la victoria. El duelo ante el Deportivo Cali está previsto para las 6:00 de la tarde, el ingreso es gratuito y Manuela y sus compañeras esperan contar con los aficionados verdolagas en las graderías apoyándolas. El juego además será transmitido por Win Sport y por Señal Colombia. Con 31 años, y tras actuar en seis clubes colombianos (Generaciones Palmiranas, Atlético Bucaramanga, Atlético Huila, América de Cali, Deportivo Cali y Atlético Nacional), así como el Universitario de Deportes de Perú, Manuela sueña y quiere no solo ganar el título con las Verdolagas sino volver a jugar la Copa Libertadores femenina y a ser llamada de nuevo a la Selección Colombia. Fuera de la cancha, dice que es tranquila, pero en el césped no solo sale a flote ese carácter de santandereana, sino esa fuerza. Para Manuela, el campo es el lugar donde además de ser feliz lo da todo, porque su forma de vivir el fútbol es así: luchando, peleando, dejando todo en la cancha. Hablamos con la goleadora previo a la semifinal con el Cali y nos contó sus sueños y nos habló de su familia y el amor que siente por Nacional.

¿Cuáles son las expectativas para esta semifinal ante el Cali?

“Las expectativas están altas, a tope, considero que cualquier jugador quiere estar en estas instancias y nosotras tenemos ese privilegio y lo estamos viviendo con mucha alegría, motivación y emoción”.

¿Qué mensaje le envía al hincha de Nacional?

“La verdad es que les pedimos que nos acompañen, que verlos en la tribuna siempre nos llena de motivación, por eso los esperamos, los invitamos para que nos apoyen porque son vitales, nos contagian más motivación”.

¿Cómo han analizado al Cali que es el actual bicampeón de la Liga?

“Creo que las dos semifinales son parejas, con cuatro equipos grandes, Cali es un gran equipo, bicampeón, pero nosotras estamos enfocadas en como contrarrestar sus virtudes para buscar el marcador. Nos hemos convencido de lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer”.

¿Qué fortalezas tiene Nacional para la semifinal?

“Nosotras somos un gran equipo, en cada partido salimos siempre a ganar, porque para eso nos preparamos y sabemos que los rivales son fuertes, pero nuestro deseo es grande y queremos superar todos los obstáculos, superar todo y llegar a la final y buscar el título”.

¿Qué errores deben corregir, qué les ha pedido el cuerpo técnico?

“La ilusión es jugar la final y ser campeonas, por eso tenemos que cometer el mínimo de errores, el cuerpo técnico ya nos mostró en los videos lo que debemos corregir y ya nos preparamos para la semifinal, minimizar errores para estar cerca de la final”.

¿Cómo está físicamente Manuela para la semifinal?

“Estoy muy motivada, preparada, los dolores y las molestias pasan a un segundo plano porque la ilusión que yo tengo y que mi equipo tiene es inmensa y por eso en la cancha solo vamos a ser unas guerreras que queremos la victoria, pasar a la final y ganar el título”.

¿Se han visualizado en la final?

“Nacional femenino es justo y merecedor de estar en lo más alto, porque siempre hemos tenido unas bases muy buenas, y aunque las cosas no se nos han dado en otras ocasiones, creo que ya es justo que así como ha pasado con el masculino empecemos a celebrar y sumar estrellas”.

¿Qué significa Nacional en su carrera?

“Nacional para mí ha marcado un lugar muy importante, me ha brindado demasiadas cosas en mi carrera, es una instutición que te exige ser un gran ser humano antes que deportista y eso me ha marcado para mi vida”.

¿Además del fútbol qué hace?

“Ahora estoy dedicada cien por ciento al deporte, el club me ha dado estabilidad para estar tranquila y vivir para el fútbol, pero más adelante quiero estudiar, me gustaría ser profesional en deporte, ser entrenadora de delanteras”.

¿Qué sueños tiene Manuela además del título con el Verde?

“Estar en Copa Libertadores nuevamente, en 2023 ya estuve con Nacional y la experiencia fue hermosa, competir acá en Colombia con los estadios llenos de hinchas es una de las cosas más lindas que he vivido con Nacional”.

¿Y mantiene el sueño de volver a la Selección Colombia?

“Uno como jugador siempre trabaja y trata de destacarse de la mejor manera para ser llamada a la Selección Colombia tener esa oportunidad, yo sigo trabajando y haciendo las cosas de la mejor manera, para aportarle a mi equipo mi talento y goles, para mi equipo me ayude también para que se me vuelva a abrir la puerta de selección”.

¿Qué significa para ustedes tener en la misma sede a un jugador como James o visitas como la de Maluma?

“Cuando puedo trato de tener esos recuerdos de mi carrera. Ahora con lo de James es increíble, nosotras nos bajamos del bus y ver ahí a ese crack fue impresionante, salimos corriendo para pedirle una foto, para tener ese recuerdo, lo grabamos con los celulares, es un campeón de Champions y por eso verlo es un privilegio y gracias a Dios se me da la oportunidad de no solo verlo por televisión sino el premio de tenerlo en la misma cancha, con mi mismo uniforme, es un orgullo. James, Armani, Tesillo han sido muy amables, nos alientan y nos han deseado mucha suerte en la Liga”. Bloque de preguntas y respuestas