Falla en máquina de humo provocó emergencia en restaurante Andrés DC, en Bogotá, con nueve lesionados

La emergencia ocurrió sobre las 10:00 de la noche del pasado viernes, dentro de la sede de la calle 82, cuando de esta máquina, que se mezcla con las luces del lugar, comenzó a salir chispas que le cayeron en la piel a quienes estaban en las mesas más cercanas.

Una de las máquinas que sacan humo controlado en el restaurante Andrés DC (también conocido como Andrés Carne de Res), en una de sus sedes de Bogotá, sufrió una falla mecánica que hizo que lanzara material abrasivo que provocó quemaduras a nueve personas que se encontraban en el lugar.

Al conocerse la situación, de inmediato se desactivó la máquina en cuestión y se solicitó la atención del personal interno y de la empresa Emermédica, quienes con ambulancias hicieron valoración a los afectados.

De acuerdo con el reporte médico entregado desde el mismo restaurante, ninguno de los afectados requirió ser trasladado a un centro asistencial cercano, aunque siempre estuvo la disposición de hacer la remisión.

Los afectados vieron cómo se les quemó la ropa que lucían y algunos alcanzaron a sufrir quemaduras en el pelo, en la piel y en las manos, aunque todas de primer grado, es decir, que no afectaban considerablemente la piel.

Mediante un comunicado emitido, el restaurante anunció las medidas adoptadas para los próximos días, al menos mientras se solucionan los inconvenientes generados con la máquina en cuestión.

“Lamentamos profundamente lo ocurrido y ofrecemos disculpas por los inconvenientes causados. Como medida preventiva, hemos decidido suspender el uso de todas las máquinas similares a la involucrada, hasta completar una revisión técnica exhaustiva que nos permita garantizar que no representan ningún riesgo para la seguridad y bienestar de nuestros comensales, quienes son nuestra principal prioridad”, indicaron.

De acuerdo con lo manifestado con los testigos de la emergencia, todo comenzó cuando el humo que salía de la máquina se puso oscuro y comenzaron a ver chispas. En un inicio pensaron que era el cambio de ambiente, pero cuando estas comenzaron a quemar a las personas, fue que se generó la alerta.

“Eso chispeaba algo impresionante, parecía ácido, se pegaba a la ropa y la quemaba. A mí me produjo quemaduras en un brazo y una muñeca. El saco, el suéter, la camisa y hasta el pantalón quedaron llenos de huecos”, señaló uno de los testigos a El Tiempo.