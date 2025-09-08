Candidata de Amazonas se pronunció en redes y explicó las razones de su renuncia al reality Miss Universe Colombia

Rebeca Castillo, quien representó al Amazonas en Miss Universe Colombia 2025, anunció su renuncia al certamen y abrió la posibilidad de prepararse para otros reinados en el futuro.

“Antes de conocer la tabla de posiciones, hay una noticia que tenemos que darles a ustedes y a todos los colombianos, y es que la señorita Amazonas ha tomado la decisión de retirarse la competencia por razones personales”, anunció Claudia Bahamón en el episodio del pasado domingo.

En contexto: De reinado a reality: así será la elección de la representante de Colombia a Miss Universe

La joven de 19 años explicó en un video publicado en TikTok que no se consideraba completamente preparada para un certamen de esta magnitud y que ha asumido las críticas recibidas desde su participación en el reality de Canal RCN.

“Me voy a volver un influencer, porque algo que aprendí en este mes y medio es que hay que sacarle provecho a las cosas y cuando la vida te da limones, tienes que hacer limonada”, afirmó.

Durante su participación, Castillo generó opiniones divididas. Mientras algunos destacaban su espontaneidad y seguridad al responder preguntas, otros criticaban su escaso dominio de la pasarela y su actitud en algunas pruebas.

Relacionado: El público será jurado en la nueva versión de reality de Miss Universe Colombia

A través de su cuenta de Instagram, la joven publicó un mensaje explicando que “si en un futuro RCN me abre nuevamente las puertas para otras producciones, estaré profundamente feliz y lista para asumirlo con toda la preparación que merecen ustedes y la organización (...) Me siento superfeliz, creo que no pude haber tomado una mejor decisión. Por mi parte, nunca hablaré mal de ninguna de mis compañeras ni de la producción, y tampoco quiero que todo se vuelva a malinterpretar y le tiren hate a alguna. Esta decisión me quitó un peso de encima y, orgullosamente, volví a ser Rebeca Castillo y nada me hace más feliz que eso”, escribió.