Ecopetrol confirma acuerdo con Canacol Energy: detalles del pacto de confidencialidad

La petrolera afirmó que, durante los últimos días de agosto, suscribió un acuerdo de confidencialidad con la productora canadiense de gas Canacol Energy.

    Ecopetrol confirmó con la canadiense, Canacol Energy. Foto: AFP
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

hace 7 horas
Ecopetrol confirmó este lunes, 8 de septiembre de 2025, un acuerdo entre la petrolera colombiana y la productora canadiense de gas, Canacol Energy.

La petrolera emitió un comunicado en el que aclaró al mercado que el convenio fue suscrito en los últimos días de agosto de este 2025 y precisó que su finalidad “es permitir el intercambio de información entre las partes bajo las adecuadas protecciones legales, como práctica normal de mercado”.

Puede leer: ¿Demanda en Canadá por negocio de Medellín podría aguar la venta de Canacol a Ecopetrol?

“Dicho acuerdo de confidencialidad, en ningún caso, genera obligaciones vinculantes para las partes en relación con, ni obliga a la compañía a la realización de ninguna acción, gestión o compromiso subsecuente respecto de las operaciones de la compañía”, indicó la petrolera.

Y agregó que, en el momento en que Ecopetrol realice actividades que sean objeto de revelación al mercado público de valores, la compañía dará aviso al mercado “con la oportunidad y a través de los canales previstos por la normatividad aplicable para la revelación de información en el mercado público de valores”.

Ecopetrol y Canacol Energy: primer acuerdo de confidencialidad en medio de la volatilidad del petróleo y el dólar

Y es que días antes, la presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, confirmó en una entrevista con Caracol Radio que la petrolera había firmado un acuerdo de confidencialidad con Canacol Energy, con el fin de intercambiar información que eventualmente podría derivar en una negociación.

Entérese: Ecopetrol le sale al paso al escándalo: aclara rumores sobre regasificación en el Caribe y descarta proceso de adjudicación

Este acuerdo constituiría un primer paso en el acercamiento entre las dos compañías y se produce en medio de la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y del dólar, factores que inciden de manera directa en las finanzas de Ecopetrol.

“Percibo una empresa muy sólida, que como cualquier negocio atraviesa coyunturas que pueden mejorar o deteriorarse. Cuando llegué a Ecopetrol el barril costaba US$88 y hoy está en US$65; el dólar estaba en $4.500 y ahora en $4.000. Todo eso repercute en las cuentas de la compañía y en el valor de la acción”, declaró De Greiff.

Canacol Energy, compañía dedicada a la exploración y producción de gas en Colombia, tiene una valoración cercana a los US$1.200 millones. Tras la filtración sobre los acercamientos con Ecopetrol, sus acciones reaccionaron con fuerza en el mercado y cerraron agosto con un repunte del 23%.

Lea más: “Nunca llegará gas de Venezuela a Colombia”: presidenta junta de Ecopetrol contradice a ministro de Minas y Energía

