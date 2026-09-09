“Lo conozco desde antes de que se volviera loco”: el curioso comentario de Marco Rubio sobre Abelardo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no es un hombre de muchas sonrisas. Desde que bajó del avión en Colombia para reunirse con el presidente Abelardo de la Espriella, se mostró serio y templado. Por eso llamó especialmente la atención el curioso momento que protagonizó durante la declaración a medios en la sede presidencial, en Barranquilla. Rubio reveló que ya conocía personalmente al mandatario colombiano desde hacía varios años, algo que, según explicó, le generaba confianza. No es usual, dijo, llegar a un país y encontrarse con que su presidente es un amigo de años atrás. Pero lo que más llamó la atención fue la forma en que describió la sorpresa de ver cómo aquel conocido terminó convertido en político y, finalmente, en presidente. “Estábamos hablando y comentando hace poco que hace dos años y medio estuvimos en la misma mesa, en una boda, en el sur de Florida. Así que llegar a un lugar donde el presidente del país es alguien que yo he conocido a nivel personal por varios años, antes de que se volviera loco y se metiera de presidente y a político”, dijo Rubio.

La visita dejó ver que, en efecto, Rubio y De la Espriella mantienen una relación cercana que viene de antes de la política y que ahora adquiere una dimensión distinta desde sus respectivos cargos. Durante sus apariciones públicas se mostraron coordinados, cómodos y cercanos. Abelardo no ocultó su complacencia por recibir en Colombia al secretario de Estado y uno de los hombres de mayor confianza del presidente Donald Trump. El mandatario aprovechó cada aparición para destacar la importancia de la visita, mientras el funcionario gringo dejó claro que las relaciones entre ambos países están en su mejor momento. Lea también: Así se pactaron los “acuerdos de Barranquilla”, la hoja de ruta de Abelardo y Rubio para Colombia “La cooperación que este nuevo gobierno está enseñando es distinta a la del pasado, y eso va a ser tomado en cuenta”, dijo Rubio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, concluye hacia las 9 de la mañana de este miércoles su visita al país. Del encuentro quedó la firma de dos acuerdos de intención sobre minerales estratégicos y uso civil de energía nuclear. Entérese: ¿Quién es la esposa de Marco Rubio? La hija de colombianos que lo acompañó en su visita al país Los memorandos de entendimiento buscan profundizar la cooperación bilateral de los dos países en materia de minerales estratégicos y de energía nuclear. El de minerales estratégicos busca identificar oportunidades de inversión para que Colombia pueda convertirse en actor de la infraestructura eléctrica, la fabricación de baterías y las industrias avanzadas, y en el tema nuclear, se busca explorar las posibles aplicaciones de la tecnología atómica en investigación científica. Rubio pasó la noche en Barranquilla, con su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, y de Colombia saldrá rumbo a Ecuador y Perú, en donde se encontrará con los presidentes, Daniel Noboa y Keiko Fujimori, respectivamente. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

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