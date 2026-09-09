La IA podría matarnos en una década: la dura advertencia de investigador de OpenAI y Anthropic luego de renunciar

El investigador de preentrenamiento de OpenAI y Anthropic, Jacob Coxon, renunció a esta última compañía, pero a través de unas declaraciones acusó a las dos empresas de actuar de forma irresponsable en el desarrollo de sus modelos de inteligencia artificial, al punto de afirmar que ambas están “jugando con nuestras vidas”.

Las acusaciones fueron lanzadas a través de las redes sociales. Para el investigador británico de 27 años, tanto OpenAI como Anthropic están compitiendo de forma irresponsable hacia una superinteligencia que pronto será capaz de hackear cualquier cosa, además de “revolucionar cualquier campo de la noche a la mañana y adquirir poder y recursos reales”.

Las advertencias de Coxon se vuelven críticas al indicar que las personas que están construyendo estas herramientas de IA creen que “podría matarnos a todos para finales de la década”; sin embargo, hay unas diferencias culturales entre los dos laboratorios.

El investigador subrayó que, mientras en los creadores de ChatGPT muchos empleados no han interiorizado los riesgos civilizatorios, los desarrolladores de Claude sí comprenden los riesgos, pero dicha empresa está atrapada en una carrera competitiva bajo la lógica de que es preferible alcanzar primero la superinteligencia antes que dejar el terreno a competidores que actuarían de forma menos responsable.

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El británico consideró que una tecnología de este impacto debería desarrollarse con el nivel de seguridad e infraestructura estatal equivalente a un búnker en el desierto y no bajo gestión privada.