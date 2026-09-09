Qué incluyen “los acuerdos de Barranquilla”: la hoja de ruta entre Abelardo y Marco Rubio

Es la primera vez en la historia que un secretario de Estado de EE. UU. visita Barranquilla. Pero ese es apenas un dato anecdótico si se tiene en cuenta la eventual trascendencia de los acuerdos anunciados tras el encuentro entre Marco Rubio —el funcionario gringo de más alto nivel después del presidente Donald Trump— y el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella.
Rubio, quien pasó la noche en la capital de Atlántico, no se ahorró elogios con De la Espriella y contó que lo conoce hace algunos años. “Lo conozco antes de ser político a nivel personal (...) se volvió loco y se metió a presidente”, dijo entre risas el secretario de Estado en una rueda de prensa conjunta.
El presidente Abelardo le respondió con agilidad: “viene él”, en referencia a una posible candidatura de Rubio para reemplazar a Trump en 2028. Ambos, tras el encuentro, cenaron juntos anoche con sus familias.
Le puede interesar: ¿Qué es un memorando de entendimiento? Esto incluiría el documento firmado entre Rubio y De la Espriella
De la Espriella calificó la reunión como una “conversación estratégica para el presente y el futuro de Colombia” y anunció que de ella surgió una hoja de ruta denominada los “Acuerdos de Barranquilla”, estructurada alrededor de tres objetivos: “reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”.
En ese sentido, destacó de entrada la asistencia recibida de EE. UU. tras el terremoto. Según dijo, ese país ha entregado 26,5 millones de dólares de ayuda tras el sismo.
En materia económica, el mandatario propuso mecanismos de cooperación, inversión y financiación para avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas en sectores como vivienda, hospitales, colegios, carreteras, puentes, servicios públicos y capacidad productiva.