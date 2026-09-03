Marco Rubio viajará a Barranquilla la próxima semana para reunirse con De la Espriella, ¿de qué hablarán?

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visitará Colombia la próxima semana. Se trata de la primera visita de un funcionario de peso de la administración Trump al país durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. La información, revelada por Blu Radio, indica que Rubio visitaría al presidente en Barranquilla para hablar de asuntos de la relación bilateral, entre ellos temas diplomáticos y económicos. En general, este es un momento nuevo para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Después de dos años de relación tensa entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, el de De la Espriella se perfila para tener a los norteamericanos como sus principales aliados. Cuando el entonces candidato colombiano ganó las elecciones, Trump lo invitó a la Casa Blanca. No obstante, no es claro si este encuentro vaya a darse, ya que De la Espriella ha dicho que no saldrá del país en sus cuatro años de Gobierno.

Aranceles, ayuda por terremoto y la alianza Escudo de las Américas

El presidente ya había tenido una conversación telefónica con Rubio el pasado 18 de agosto, en la que le reiteró su solicitud para que Estados Unidos suspenda temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos. Según explicó el mandatario, en un mensaje publicado en X, durante la conversación abordó el trámite necesario para avanzar en la suspensión de las medidas arancelarias y aseguró que existe disposición del Gobierno estadounidense para estudiar la petición. “Tuve una muy fructífera conversación telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le reiteré mi solicitud para que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos”, señaló entonces De la Espriella. También hablaron de gestionar ayudas para el país tras el terremoto del 10 de agosto. Conozca: “Estamos listos para apoyar al pueblo de Colombia”: Gobierno Trump activa líneas de atención tras terremoto Adicionalmente, Rubio ya se había reunido en persona con el vicepresidente José Manuel Restrepo en Washington D. C. a mediados de julio. En esa conversación, se abordaron temas como la idea de que Colombia entre formalmente al Escudo de las Américas para fortalecer la cooperación en seguridad, la erradicación de cultivos ilícitos, la recuperación del orden y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, “siempre con absoluto respeto por la soberanía nacional”, según dijo Restrepo. El encuentro a puerta cerrada fue calificado por el equipo del presidente como uno de los más importantes para antes de su posesión, que fue el 7 de agosto.

Trayectoria de Marco Rubio y su vínculo político y familiar con Colombia

Rubio fue senador por el estado de Florida por 15 años, entre 2010 y 2025, cuando fue nombrado secretario de Estado por Trump. Ese es el cargo que se encarga de liderar las relaciones exteriores para Estados Unidos. Su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, tiene ascendencia colombiana. Rubio venía con experiencia en la materia, ya que hizo parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Por eso tiene experiencia manejando temas internacionales y tratando con líderes de todo el mundo. A su vez, tiene ascendencia cubana, por lo que América Latina hace parte central de su agenda. De ahí, estrategias como la del “Escudo de las Américas”, en la que en una de las reuniones en Doral, Florida, se hizo viral un discurso de Rubio ante los líderes latinoamericanos porque fue pronunciado en español fluido.

En sus años en el Legislativo visitó varias veces Colombia y cultivó relaciones cercanas, principalmente, con miembros del Centro Democrático y el uribismo en general.

Bloque de Preguntas Frecuentes