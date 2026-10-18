“Las cifras no me las inventé”: senadora Posada responde a JEP por gastos de $56.435 millones y anuncia nuevas denuncias

“Estas cifras no me las inventé yo”, señaló Posada, quien cuestionó que la respuesta de la Jurisdicción se centre en controvertir sus afirmaciones mientras, según dijo, todavía no recibe la información que solicitó sobre los desplazamientos internacionales de los magistrados y funcionarios. La senadora aseguró que el 23 de septiembre presentó un derecho de petición para obtener los informes de todos los viajes internacionales de la entidad y que, casi un mes después, seguía sin recibir respuesta. Por ello, insistió en que es necesario conocer las razones de cada comisión, cuáles desplazamientos eran indispensables y qué resultados concretos produjeron.

El debate por los viajes de la JEP

Posada calificó los gastos como excesivos y volvió a plantear sus cuestionamientos sobre un posible “turismo judicial”. Como antecedente, citó una publicación de la revista Semana de junio de 2025 relacionada con un encuentro de magistrados en un hotel de Palomino, La Guajira, que, según esa información, habría tenido como propósito tomar decisiones estratégicas. La congresista también cuestionó la necesidad de realizar desplazamientos presenciales para determinadas actividades y mencionó la posibilidad de utilizar herramientas virtuales. Lea más: JEP responde a críticas por $56.435 millones en viáticos: solo 1,04 % fue para tiquetes al exterior “Pareciera que la JEP todavía no ha descubierto que existe Zoom. Pero, claro, por Zoom no hay tiquetes, hoteles ni viáticos que cobrar”, escribió en su publicación. Sus declaraciones se producen después de que la JEP explicara que los $56.435 millones no corresponden exclusivamente a viajes internacionales, sino al conjunto de recursos destinados a traslados, viáticos y tiquetes para actividades judiciales y de apoyo misional en Colombia y en el exterior. En su respuesta, la entidad desglosó el monto en $10.193 millones para traslados, $20.501 millones para viáticos y $25.425 millones para tiquetes. También aseguró que los recursos financiaron más de 21.425 actividades institucionales en 337 municipios de 31 departamentos, entre ellas audiencias judiciales, acompañamiento a víctimas, encuentros restaurativos y exhumaciones. Sobre los viajes al exterior, la Jurisdicción indicó que entre 2018 y el 31 de julio de 2026 financió 54 tiquetes internacionales por $263,9 millones, cifra que equivale al 1,04% del valor total reportado en tiquetes durante ese periodo. La entidad sostuvo que esas comisiones estuvieron relacionadas con actividades judiciales, atención y acreditación de víctimas en el exterior, reuniones con organismos internacionales, presentación de informes y procesos de capacitación. Además, afirmó que sus gastos han sido objeto de siete auditorías de la Contraloría General de la República y que ha entregado 14 informes a la Procuraduría General de la Nación, sin hallazgos disciplinarios, fiscales o penales relacionados con esos recursos, según su comunicado.

Posada anuncia nuevas denuncias contra la JEP

La senadora afirmó que revisará las auditorías de la Contraloría, los informes de cada viaje y los desembolsos realizados por la Jurisdicción para comparar los costos con los precios de mercado y examinar las justificaciones de cada gasto. “Los recursos públicos exigen transparencia, no evasivas”, manifestó. Posada también vinculó sus cuestionamientos con las garantías judiciales de los integrantes de la Fuerza Pública que comparecen ante la JEP y defienden su inocencia. En ese contexto, aseguró que continuará denunciando lo que considera desigualdades en el tratamiento de los militares frente a antiguos integrantes de las Farc. Conozca también: “Los colombianos estamos pagando lo que les toca a las Farc”: María Clara Posada Al cierre de su pronunciamiento, la congresista afirmó que no se dejará intimidar por las reacciones a sus declaraciones y anticipó que dará a conocer nuevas denuncias contra el tribunal el lunes. “Me alegra que intenten amedrentarme. Así comprendo mejor lo que han vivido tantos militares que han comparecido ante ustedes”, escribió. La discusión enfrenta, por un lado, los cuestionamientos de la senadora sobre la necesidad, los costos y los resultados de los desplazamientos y, por otro, la explicación de la JEP de que la cifra global incluye actividades judiciales y misionales desarrolladas principalmente en el territorio nacional. El detalle de los informes de viaje solicitados por Posada será uno de los elementos relevantes para examinar sus cuestionamientos. Bloque de preguntas y respuestas: