“Los colombianos estamos pagando lo que les toca a las Farc”: María Clara Posada

Cuando la Comisión Primera del Senado revisó el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la senadora del Centro Democrático María Clara Posada empezó a preguntar por el gasto de la entidad. Dice que encontró más de $160.000 millones en el arriendo de un edificio en Bogotá, $56.000 millones en viajes y más de $40.000 millones en defensa jurídica de comparecientes, y que sus derechos de petición no han sido resueltos.
Después publicó videos de audiencias del macrocaso de secuestro en los que Timochenko, excomandante de las Farc, habla del trato a los secuestrados ante la magistrada Julieta Lemaitre. Timochenko le respondió en un trino que violaba la ley al divulgarlos. Las denuncias han generado polémica: el magistrado Ramelli dijo, según ella, que no está sometido a escrutinio, y la senadora Carolina Corcho sostuvo que el recorte presupuestal asfixiaría a la entidad. Quienes defienden la JEP destacan que ha llevado a víctimas a escuchar verdad y confesiones, que los excomandantes reconocieron secuestro y tortura, y que tiene reconocimiento en otros países. Posada cuestiona sus resultados: 21 sentencias, cuatro en firme.
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¿Cómo empezó a ocuparse de la JEP?
“Fue espontáneo. En la discusión del presupuesto en la Comisión Primera, las entidades llegan a justificar su cifra y nosotros, en ejercicio del control político, planteamos interrogantes. La JEP presentó un presupuesto de $821.803 millones, que en un momento de crisis fiscal tenía que llamar la atención. Preguntamos qué iba a funcionamiento, qué a inversión y a qué resultados estaba atado. No hubo una respuesta elocuente. Lo siguiente fue un pronunciamiento en redes del magistrado Ramelli en el que decía, parafraseo, que no estaba sometido a escrutinio. En un Estado de derecho, cualquier órgano público responde ante la ciudadanía. Con el ministro de Justicia y con el Consejo Superior de la Judicatura nos sentamos y a nadie le pareció raro. Ahí uno dice: aquí hay gato encerrado”.