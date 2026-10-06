Partido de Cabal no baja de “comunista” a ficha del Centro Democrático, ¿otra pelea en la derecha?

María Fernanda Cabal no lleva ni una semana con su propio partido político y ya se conocen reacciones que vienen de diferentes sectores. La exsenadora del Centro Democrático lidera ahora el Partido Republicano, que viene de la antes Liga de Gobernantes Anticorrupción del fallecido ingeniero Rodolfo Hernández.
José Obdulio Gaviria, exsenador y ficha histórica del uribismo, se refirió al partido de Cabal. Con respecto a la carrera que viene para las elecciones regionales de 2027 y si el Centro Democrático podría aliarse con ese partido, Gaviria dijo a Red + Noticias que “con la muerte de Rodolfo (Hernández) ese partido no existe. Ni siquiera la (excandidata a) vicepresidente que estaba en la Cámara, Marelen Castillo, creía en eso”.
Esas palabras generaron un choque inmediato. En su primera publicación oficial en X, el Partido Republicano salió en contra del excongresista.
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“Aprovechamos nuestra primera publicación como Partido Republicano para contestarle al señor José Obdulio Gaviria, del ala comunista del Centro Democrático, que parece que viviera en Cuba y estuviera desconectado de la realidad”, sentenció la colectividad.
Y adjuntaron una captura de pantalla de la resolución que reconoce la existencia, denominación, logo y otros detalles del Partido Republicano.