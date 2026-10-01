María Fernanda Cabal confirma su salida del Centro Democrático: “Mi camino sigue”

La exsenadora María Fernanda Cabal estaba distanciada del Centro Democrático, pero ahora sí tomó la decisión definitiva de salirse de este partido político. El anuncio lo dio en medio de un en vivo que compartió a través de sus redes sociales, el cual se tituló: “Mi camino sigue”. Esta determinación solamente es la confirmación de lo que se esperaba. Desde que Paloma Valencia fue elegida como candidata presidencial de este partido político y luego participó en la consulta de marzo, Cabal se distanció. No por nada ha asegurado que su líder político natural, el expresidente Álvaro Uribe, tiene reparos en decir que es de “derecha”. Es más, la excongresista ya había pedido su escisión del Centro Democrático el pasado 4 de agosto. “Buscaba una salida institucional respetuosa y democrática que permitiera tramitar nuestras diferencias doctrinales y construir un proyecto político distinto”, confirmó la exsenadora. Sin embargo, aseguró que la respuesta nunca llegó. Pero fue enfática en confirmar que su reconocimiento y admiración por “el presidente Álvaro Uribe permanecen incólumes”.

“Cierro esta etapa con gratitud por la historia compartida y con mis convicciones intactas. Mi compromiso con Colombia continúa”, estableció en un mensaje que compartió en su cuenta de X.

¿A qué se debe?

Hace varios meses esta decisión estaba más que cantada. Justamente a inicios de agosto, se viralizó un video de la excandidata presidencial Paloma Valencia en el que decía que “el Centro Democrático no es un partido de derecha”. Cabal respondió con contundencia. Dijo, en su momento, que Valencia “es muy juiciosa académicamente pero doctrinariamente confundida” y que tanto ella como Uribe sienten “aversión” o “repugnancia” sobre la palabra “derecha”. Agregó que “ahí se afinca el nacimiento de un problema que les va a generar más disputas internas que coincidencias”. Unos que ya estarían asomando la cabeza en el Congreso, sobre todo por la competencia con Salvación Nacional, partido de gobierno que se disputa el voto de derecha con el Centro Democrático. Más ahora con las elecciones regionales a la vuelta de la esquina para 2027. En su momento, Cabal sentenció que “el problema del partido (Centro Democrático) se volvió en uno caudillista. Ser uribista es seguir a una persona, mientras ser de derecha es defender unas ideas. La doctrina jamás se debe reemplazar por la lealtad a un dirigente”. Es más, en diálogo con EL COLOMBIANO, la exsenadora dijo que este partido político sí es de derecha y que lo que está pasando ahora es que “tienen el complejo de creer que ser de derecha significa olvidarse de los pobres. Al contrario: todas las políticas que defienden la institucionalidad, una institucionalidad eficaz y que respete la libertad del ciudadano, benefician a la población”.

¿Qué viene ahora para Cabal?

Durante estos meses, María Fernanda Cabal ha mostrado otra faceta que no tenía mucho que ver con su lado político. Ha aumentado su presencia en redes sociales, sobre todo en TikTok, donde tiende a hacer un contenido muy cercano a su cotidianidad. Pero la pregunta nunca dejó de estar presente: ¿Qué viene en lo político para ella? En su momento se llegó a especular que iba a terminar con un puesto dentro del gobierno de Abelardo de la Espriella. Se mencionó, incluso, su figura en el Ministerio de Defensa, pero eso no sucedió finalmente. Y cercanía hubo, pero no directa. “Yo no hablé con Abelardo. Él habló con mi esposo y con mi hijo, en una reunión que ellos tuvieron. El mensaje de él fue que no quería ministros que hicieran política. Para mí, ese fue un mensaje claro”, le contó a este diario a mediados de agosto, semanas luego de la posesión del jefe de Estado. Ahora, tras el anuncio de este jueves, confirmó que se dispondrá a recorrer el país “para escuchar la voz de las regiones, de los jóvenes, de quienes emprenden y generan empleo y quienes quieren educar a sus hijos y vivir con tranquilidad”. Es más, anticipó que su “camino político está definido y vienen grandes retos”. “Esta historia, mi historia, continúa con independencia política y con identidad propia. Mi camino sigue y este sábado 3 de octubre les contaré hacia dónde vamos. Lo que viene lo vamos a construir juntos”, remató.

Esto respondió el Centro Democrático

En un mensaje compartido en su cuenta de X, su antiguo partido le expresó su agradecimiento por los años de dedicación política: “A la doctora María Fernanda Cabal, nuestro agradecimiento por todos estos años de servicio al Partido Centro Democrático y a Colombia”. Y le auguraron un buen porvenir: “Le deseamos éxitos en los retos y proyectos que emprenda en el futuro. Colombia jamás será una causa perdida”.

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