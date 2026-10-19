La historia de la caficultora que rompió récord y subastó su café del Cauca en US$400 por libra

María Nilsa Garzón, caficultora del Cauca, hizo historia en la subasta internacional Colombia Tierra de Diversidad 2026. Su café lavado alcanzó un precio de US$400 por libra, el más alto de esta edición y un récord para la subasta.
El reconocimiento llegó en medio de una situación personal difícil. Dos meses antes, un incendio había consumido su casa y reducido a cenizas lo que había construido durante años. Sus cafetales fueron lo único que quedó intacto.
La caficultora encontró en esos cultivos la posibilidad de seguir adelante. Cuando perdió su vivienda, puso su esperanza en el café y en el resultado que pudiera obtener su producto ante los catadores internacionales.
Consulte: Mery Nancy rinde homenaje a Peque en Café Amaneceres
El resultado superó las expectativas: su café fue adquirido por US$400 por libra, una cifra que lo convirtió en el lote mejor pagado de la subasta.