Medellín atiende más de 300 llamadas de salud mental con un 80% de casos por pánico tras el terremoto

Imágenes llenas de desesperación y tristeza han llenado las redes sociales de Colombia. Una tragedia como esta no se vivía hace décadas y, más allá de los escombros, algo más se fracturó: la tranquilidad. Un desastre sísmico llena los días de incertidumbre, incluso a quienes no les ha afectado directamente. Según la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, la Alcaldía ha recibido cerca de 300 llamadas en la línea amiga 106 durante la última semana. “El 80% de las personas que están solicitando orientación lo hacen debido a que tienen angustia, ansiedad y estrés relacionados con el movimiento sísmico que tuvimos en el país”, explicó. Según López Delgado, quienes llaman relatan sensación de angustia, inseguridad y miedo a que ocurra otro movimiento, así como temor por la afectación de sus viviendas o la salud de sus familiares. Entérese: ¿Cómo volver a la calma después de un sismo? Recomendaciones para cuidar la salud mental La funcionaria calificó esas reacciones como “absolutamente razonables”, especialmente frente a las cifras de víctimas mortales que ha dejado el sismo en otras zonas del país. La funcionaria recordó que “buscar ayuda es lo correcto, es lo adecuado, y estamos ahí para hacer todas las orientaciones de las personas que lo necesiten”.

Mecanismos de atención de la Secretaría

Frente al aumento de solicitudes, la Secretaría de Salud recordó que Medellín cuenta con canales de atención psicológica disponibles de manera permanente para toda la ciudadanía, no solo en el marco de la emergencia: Línea Amiga 106: se puede marcar desde celular al 106, o desde teléfono fijo al 604 448. Funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluyendo festivos. Los Escuchaderos: espacios físicos de orientación y acompañamiento psicológico ubicados en distintos sectores de la ciudad, incluidas estaciones del Metro, así como escuchaderos itinerantes que recorren las comunas y corregimientos, con programación disponible en la página web de la Alcaldía.

Además de la atención emocional, la secretaria también informó sobre la alta demanda de la red hospitalaria que enfrenta la ciudad. Según su reporta, hay una saturación por encima del 180% en los servicios de urgencias, entre pacientes remitidos formalmente desde el Chocó y otros que han llegado por sus propios medios desde esa región y el Eje Cafetero. Hasta el momento, más de 30 personas han sido atendidas en la ciudad, la mayoría con fracturas, lesiones de extremidades y necesidades de atención en cirugía.

Salud mental después del terremoto

Más allá de los canales institucionales, distintos especialistas en salud mental consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que el malestar que sienten muchas personas tras el sismo —incluso quienes no estuvieron cerca del epicentro— tiene una explicación biológica concreta. Andrés Rozo, responsable de Salud Mental en Comfama, explica que ante un evento traumático la amígdala cerebral activa el sistema nervioso de alarma antes de que la parte racional del cerebro alcance a evaluar si el peligro sigue presente. “El problema no es esa activación inicial, es completamente sana. El problema es cuando el cuerpo no recibe la señal de que ya puede bajar la guardia”, señala. Por eso, explica Gustavo Perdomo Patiño, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, síntomas como el insomnio, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse o los pensamientos repetitivos sobre el sismo son respuestas esperables durante las primeras semanas, “señales de que el sistema nervioso está procesando algo que superó su capacidad habitual de manejo, no señales de debilidad”. Los especialistas recomiendan algunas técnicas concretas para regular esa activación: Anclaje sensorial 5-4-3-2-1: observar cinco cosas del entorno con atención, tocar cuatro texturas distintas, escuchar tres sonidos, identificar dos aromas y notar un sabor. Según el médico Santiago Rojas Posada, especialista en cuidados paliativos oncológicos y medicina integrativa, este ejercicio “saca a la mente del bucle de amenaza y la trae al presente seguro”. Respiración diafragmática lenta: inhalar en cuatro tiempos y exhalar en seis a ocho, lo que activa el sistema nervioso parasimpático. Para el insomnio en particular, Rojas recomienda la técnica 4-7-8: inhalar cuatro segundos, sostener siete y exhalar ocho. Liberación de tensión muscular progresiva: tensar y soltar cada grupo muscular, de pies a cabeza, para descargar la energía acumulada durante el evento. Rojas también sugiere caminatas lentas y conscientes como complemento. Los especialistas insisten, además, en cuidar la llamada “dieta informativa”. La psicóloga Ana María Arias, magíster en Educación y Desarrollo Humano, recomienda elegir máximo dos fuentes oficiales de información —bomberos, gobernación, alcaldía o un medio de confianza— y consultarlas no más de dos veces al día. “Si uno permanece conectado todo el tiempo a noticias, a videos o a imágenes, lo único que va a hacer es aumentar el nivel de estrés y disminuir la posibilidad de regularse emocionalmente”, advierte. La sobreexposición a imágenes dolorosas, señala, puede incluso aumentar el riesgo de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Finalmente, los expertos coinciden en que es importante retomar la rutina, y que esto no significa ignorar lo ocurrido. Arias recomienda evitar el pensamiento de “todo o nada” —seguir como si nada o quedarse paralizado en el dolor— y buscar un punto intermedio: volver poco a poco a las actividades cotidianas sin dejar de hablar, llorar o buscar apoyo en el camino. Perdomo, por su parte, sugiere recuperar pequeñas rutinas fijas —horarios de comida, aseo personal, objetos familiares cerca— como anclas de identidad y continuidad, especialmente para quienes perdieron su vivienda o sus condiciones básicas de vida. La Secretaría de Salud de Medellín reiteró que pedir ayuda hace parte del cuidado necesario después de una emergencia. Lea más: Guía práctica para cuidar la salud mental después del terremoto Bloque de preguntas y respuestas