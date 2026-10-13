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Reconocido médico británico murió por aparente sobredosis durante el festival EDC, en Medellín

De acuerdo con el reporte policial,un ciudadano inglés, de 50 años, tuvo complicaciones dentro del evento, por lo que fue remitido a un centro asistencial. Es el segundo muerto en este evento.

  • El médico británico Ajay Bhatnagar, de 51 años, murió en un hospital de Medellín, producto de complicaciones que sufrió dentro de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde se realizaba el festival de música electrónica EDC. FOTOS: INSTAGRAM EDC COLOMBIA Y CORTESÍA
    El médico británico Ajay Bhatnagar, de 51 años, murió en un hospital de Medellín, producto de complicaciones que sufrió dentro de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde se realizaba el festival de música electrónica EDC. FOTOS: INSTAGRAM EDC COLOMBIA Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 30 minutos
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Una segunda víctima por aparente sobredosis de drogas dejó el festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC), que se realizó entre sábado y domingo en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de Medellín. En este caso fue el británico, de descendencia india, Ajay Bhatnagar, de 51 años.

De acuerdo con el reporte del caso, Bhatnagar estaba dentro de este evento internacional el pasado domingo cuando comenzó a tener complicaciones médicas por causas relacionadas con el consumo de drogas. Allegados lo trasladaron a un centro asistencial, en el cual lo lograron estabilizar.

Sin embargo, sobre las 5:00 de la tarde del pasado lunes festivo falleció por la complicación de su situación médica, generada por el supuesto consumo en altas dosis de anfetaminas y licor dentro de uno de los escenarios de este evento internacional.

Entérese: Costarricense murió durante el festival de música electrónica EDC en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de Medellín

Esta es la segunda muerte relacionada con este evento de música electrónica, luego de la ocurrida en la madrugada del domingo con el costarricense Ismael Gerardo Méndez Huertas, de 27 años, quien falleció en el Hospital Pablo Tobón Uribe, de Medellín, por aparentes complicaciones relacionadas con el consumo de drogas.

Bhatnagar era un reconocido oncólogo y radioterapeuta que vivía en Estados Unidos con su compañera sentimental. Era doctor en medicina de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos), con especialización en administración en empresas de salud de la misma institución.

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Entre sus grandes logros estuvo la fundación del Instituto de Cáncer de Próstata de Arizona, Estados Unidos, y participó en varios hospitales del país norteamericano, ya que formaba parte de la Alliance Oncology.

En los años recientes venía trabajando con tratamientos para curar el cáncer de próstata con mínimos efectos secundarios como la braquiterapia de próstata, que consiste en poner implantes radiactivos en la glándula prostática para destruir las células de cáncer.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las muertes de este británico y del costarricense dentro de este evento y la razón por la que se produjo un alto consumo de sustancias ilegales en el mismo, de acuerdo con las denuncias hechas por allegados del centroamericano.

Preguntas frecuentes

1. ¿Quién era Ajay Bhatnagar, el británico que murió después del festival EDC en Medellín?
Ajay Bhtanagar era un médico británico de 51 años, de ascendencia árabe, reconocido por su trabajo como oncólogo y radioterapeuta especializado en cáncer de próstata. Vivía en Estados Unidos con su compañera sentimental.
2. ¿De qué murió Ajay Bhatnagar después del festival EDC Medellín?
Según el reporte citado en el artículo, Bhatnagar falleció tras presentar complicaciones médicas presuntamente relacionadas con el consumo de anfetaminas en altas dosis y licor durante el festival. La causa definitiva de su muerte aún era materia de investigación.
3. ¿Cuándo murió Ajay Bhatnagar tras asistir al EDC en Medellín?
El médico presentó complicaciones mientras estaba en el festival el domingo y falleció el lunes festivo, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, después de haber sido trasladado a un centro asistencial y estabilizado inicialmente.
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