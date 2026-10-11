Turista australiano sufrió brutal ataque en Laureles tras asistir al festival EDC en Medellín

Frank Stephen Ramírez, ciudadano australiano residente en Laureles, comuna 11 de Medellín, fue encontrado herido a las 4:40 de la madrugada del domingo en la diagonal 75A con carrera 33B, a pocos metros de su domicilio, con múltiples apuñaladas. Esa noche habría asistido al festival de música electrónica EDC.

Según el informe preeliminar, presentaba ocho heridas en cada muslo, tres en el brazo derecho y ocho en el abdomen. En total, sufrió 25 heridas de arma cortopunzante.

Un testigo en la escena señaló que al hombre lo habrían arrojado desde un vehículo en movimiento, del que no hay descripción. Las autoridades investigan con cámaras del sistema de videovigilancia y cámaras privadas del sector. Entre las hipótesis manejadas está un posible hurto, sin embargo, el hecho aún está por esclarecer.

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Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de Stephen Ramírez. Ingresó a la Clínica Incodol, en la misma comuna, y permanece allí bajo pronóstico reservado.

Este mismo domingo se conoció el fallecimiento de un ciudadano costarricense de 27 años, llamado Ismael Gerardo Méndez Huertas, quien ingresó en la madrugada al Hospital Pablo Tobón Uribe, adonde fue trasladado de urgencia tras ser encontrado inconsciente en uno de los escenarios del festival de música electrónica EDC, en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

Según se supo, habría sufrido dos paros cardiorrespiratorios que, pese a los intentos de reanimación y el esfuerzo del equipo médico, terminaron por acabar con su vida. Las autoridades investigan una posible sobredosis de estupefacientes. Murió a las 3:46 de la madrugada.

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