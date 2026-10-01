¿Mejoraron el costeño? Vuelve Medusa para una segunda temporada y con nuevos personajes

La familia Hidalgo es una de esas familias a las que pocos quisieran pertenecer: integrada por personajes traicioneros, mentirosos, en los que nadie puede confiar; en resumen: no hay quien se salve. Medusa se llama la serie que sacó al mundo las intrigas nacidas en esta familia caribeña colombiana y que generaron éxito –sobre todo a nivel internacional–. Según los reportes de Netflix, la serie, en su primera temporada, entró al Top 10 de 65 países diferentes, incluidos Francia, España, Chile, México, Nigeria, Sudáfrica, Rumania, Qatar, Pakistán, entre muchos otros. Puede leer: Medusa, la polémica serie colombiana de Netflix, tendrá segunda temporada Esta serie colombiana acaba de estrenar su segunda entrega en Netflix con los malvados Hidalgos de siempre: interpretados por Juana Acosta, Carlos Torres, Diego Trujillo, Mabel Moreno, Juanita Molina y Sebastián Osorio, y dos nuevos personajes que llegan a seguir revolucionando todo, papeles de Karen Martínez y Juan Pablo Urrego. El elenco lo completan Sebastián Martínez, Manolo Cardona, Jacqueline Arenal, Adriana Arango y Édgar Vittorino, entre otros.

¿De qué trata Medusa?

En la primera temporada conocimos a Bárbara Hidalgo, papel de Juana Acosta, quien estaba próxima a convertirse en la CEO de Medusa, un poderoso conglomerado de la Costa norte de Colombia, “pero justo el día de su posesión sufre un accidente en altamar. Cuando todos la dan por muerta y la investigación de su caso concluye que el mar se tragó el cuerpo de la millonaria, Hidalgo regresa para darse cuenta de que fue víctima de un atentado fallido. Junto a Danger Carmelo (Manolo Cardona), el investigador de su caso, se proponen descubrir al verdadero culpable”. La segunda temporada trae a Bárbara y Danger intentando hacer sus vidas lejos de las tensiones de Medusa, pero un atentado a Cristian (Carlos Torres) los hace volver a Barranquilla. Mientras Bárbara toma las riendas del conglomerado a pesar del peligro que esto supone, Danger encuentra una pista sobre “El Demonio Hidalgo” que amenaza con acabar con Bárbara. “Mientras la familia Hidalgo trata de recomponer lo que queda de sus relaciones y su empresa, Barranquilla entera queda presa del miedo a raíz de una cadena de asesinatos que cierra el cerco sobre Bárbara y Danger”. EL COLOMBIANO conversó con los actores Juana Acosta, Manolo Cardona, Sebastián Martínez, Karen Martínez, Juan Pablo Urrego y Carlos Torres sobre esta segunda temporada de Medusa, el acento costeño, lo complejo de sus personajes y más.

Sobre el acento costeño

Las críticas en redes que tuvo la primera temporada generaron ese debate lingüístico, en especial de los propios costeños, pero hay que decir que, más allá de ello, Medusa se destacó por su alto nivel de producción (y así se ve en la segunda entrega). La serie recibió elogios por su guion y actuaciones, lo que llevó a muchos espectadores a pasar por alto la controversia del acento y sumergirse en el misterio de Bárbara Hidalgo, la protagonista. Al preguntarles a los actores sobre su método a la hora de hacer un papel con un acento diferente al propio, si lo usan todo el día o solo en el set, Juana Acosta trajo a colación que cuando trabaja con acentos como el español –cuando actúa en producciones españolas– “para no sentirme rara, llego al set e intento hablar todo el tiempo como española, pero aquí en Medusa no hablábamos todo el tiempo en costeño. Pero sí pasamos muchas horas trabajando el acento costeño. Abordamos el trabajo de esta segunda temporada con mucha seriedad y mucho cuidado. No es fácil hacer un acento diferente al de uno, pero al mismo tiempo representa un gran reto”. Le puede interesar: Estas son las 100 mejores series del siglo XXI, según The New York Times: ¿dónde verlas en Colombia? Juana insistió en que ha sido un trabajo muy divertido, pero a la vez muy agobiante “para no embarrarla”, pero que disfrutó mucho meterse en la cabeza de una mujer barranquillera y de las características de Bárbara”. Para Juan Pablo Urrego, el acento no cambió y es un personaje neutral en este universo Caribe. Pero el actor paisa cuenta que a la hora de hacer un acento diferente es bueno “jugar”, en el buen sentido de la palabra, “porque uno va interiorizándolo. Cuando a veces te tomas un acento de manera muy metódica, pues no es tan bueno; en ocasiones es chévere descontracturar y respetarlo en el buen sentido, en privado, como para que eso se vaya incorporando”.

Los nuevos personajes de Medusa

Justo el paisa Juan Pablo Urrego llega a este universo con su personaje de Fabián: “Él trabaja en las fundaciones con el personaje de Adriana Arango, que se llama Jackie. Desde los primeros capítulos vemos que él tiene otras intenciones; lo van a descubrir después, pero él también está detrás de ese poder, tiene mucha ambición”. Karen Martínez interpreta a Adela y “llega efectivamente a apoyar al señor, a Esteban (interpretado por Sebastián Martínez), llega a sacarlo de problemas porque él necesita de mi ayuda y tenemos un pendiente de hace mucho tiempo. Además, hay un tema más profundo que es vengarme de Bárbara, porque en un principio me lo quitó, me lo robó, pero va un poquito más allá de eso”. Le puede interesar: Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en octubre 2026

El éxito internacional de Medusa