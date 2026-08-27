La ONU exige un diseño seguro en redes sociales para niños tras la sanción histórica a Meta por adicción a menores

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió este jueves 27 de agosto que toda la industria de las redes sociales adopte un diseño seguro para los niños, después de que el gigante tecnológico Meta acordara implementar restricciones al uso de Facebook e Instagram por parte de menores de edad en algunos estados de Estados Unidos.
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Según un documento presentado ante un tribunal el miércoles, Meta acordó pagar hasta 16.700 millones de dólares a una coalición de estados estadounidenses y aplicar las restricciones, poniendo fin a un histórico juicio en California.