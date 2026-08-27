“Vi cómo se llevaba a mi familia”: el desgarrador relato de los sobrevivientes de la avalancha en Nepal y Tíbet

Fue desgarrador lo que vivieron familias y turistas en la frontera entre Nepal y Tíbet (China), cuando una avalancha de grandes dimensiones, como pocas veces se había visto, se acercó con gran fuerza y arrasó con todo lo que encontraba a su paso.
Las imágenes del momento son tan impactantes que los internautas pensaron de inmediato que se trataba de inteligencia artificial. Pero no: todo era tan real que verlo desde una pantalla causaba un miedo inexplicable. Los últimos reportes conocidos hasta el momento hablan de 362 muertos y más de 1.300 desaparecidos, según la Policía nepalí.
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Y es que son varias las teorías sobre las razones de esta tragedia, ocurrida este miércoles 26 de agosto. Una de las que más cobra fuerza es el desprendimiento de un glaciar del Himalaya, ubicado a unos 5.200 metros de altura, que cayó aproximadamente 1.200 metros hacia el valle. Esto podría estar relacionado con el cambio climático, pues el calentamiento global ejerce una presión constante sobre estos gigantes de hielo.
El fenómeno fue similar a un tsunami debido a la enorme cantidad de hielo, rocas, tierra y agua que se desplazó con gran fuerza. Tanto fue así que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) inicialmente pensó que se trataba de un terremoto. Pero ocurrió todo lo contrario: no fue un terremoto el que provocó el deslizamiento, sino que el propio deslizamiento produjo una señal sísmica equivalente a un terremoto.
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