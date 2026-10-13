Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Metallica critica a artistas que usan sus conciertos para hablar de política: “No estamos para influenciarte con basura”

El vocalista de la banda de rock hizo las declaraciones en medio de un concierto en Las Vegas, EE. UU.

  • James Hetfield, vocalista de Metallica, se apartó de hablar de política en medio de sus conciertos. Foto: Getty Images
    James Hetfield, vocalista de Metallica, se apartó de hablar de política en medio de sus conciertos. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 18 minutos
bookmark

Una controversia se ha generado en la música debido a las declaraciones del vocalista de Metallica, James Hetfield, quien en un concierto criticó a quienes hacen menciones políticas desde sus shows.

El danés usó un instante del espectáculo de la banda en The Sphere en Las Vegas, Estados Unidos, para agradecer el esfuerzo económico y logístico de sus fanáticos que habrían viajado desde diferentes rincones del país y del mundo para estar en la residencia Life Burns Faster, la cual irá hasta el 7 de noviembre de 2026 y tras un receso en diciembre, continuará del 28 de enero de 2027 hasta el 13 de marzo de ese año.

En medio de esos agradecimientos, Hetfield hizo las controvertidas declaraciones. “Metallica no está aquí, como otros artistas, para influenciarte con su basura. Estamos aquí para olvidarnos de toda la mierda de afuera”, destacó.

Lea también: Maluma supera récord de asistencia a concierto que tenía Metallica en España

Con estas palabras, el vocalista definió la postura de la banda y agregó: “La agenda de Metallica es el amor, la energía y el heavy metal”.

Aunque no se mencionaron nombres propios, algunos medios especializados e internautas vincularon estas palabras como una supuesta indirecta a lo ocurrido con el rapero Macklemore, quien salió de la gira de Ed Sheeran tras dar discursos sobre el conflicto en Palestina.

¿Metallica está alejado de las posturas políticas?

Si bien Hetfield solo hacía referencia a no hablar de política en sus conciertos, sus fanáticos han manifestado sorpresa por esas palabras, ya que hay temas de la banda que abordan cuestiones políticas y sociales.

Dentro de esta lista están los temas ...And justice for all lanzado en 1988 que habla de la supuesta corrupción del sistema judicial estadounidense y One, que fue un tema del mismo año que habla de la crueldad de la guerra y cómo al parecer los gobiernos usan a los jóvenes como carne de cañón.

Otro tema es Master of Puppets, lanzado en 1986 y que, aunque parece una metáfora sobre la adicción a las drogas, internautas lo mencionan como una crítica al control de las élites y la manipulación política. Disposable Heroes aborda el militarismo y el adoctrinamiento, refiriéndose en su letra a los soldados como “héroes desechables”.

Pese a esto, la postura de la banda sobre dar discursos de política en sus conciertos no es nueva, pues desde años atrás Hetfield ha declarado en diferentes entrevistas a medios internacionales que la política y la religión tienden a polarizar y separar a la gente, mientras que el propósito de la música es unir a las personas y ofrecer un espacio de evasión.

Esta no es solo una posición del vocalista de la banda. Lars Ulrich, baterista de Metallica, en una entrevista con Vulture en 2016 reveló que, en más de tres décadas trabajando juntos, jamás ha sostenido una discusión política formal con Hetfield, lo que les ha permitido mantener la neutralidad y la cohesión interna dentro de la banda.

Siga leyendo: ¿Por qué el cantante de Metallica rompió en llanto en pleno concierto?

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Preguntas y respuestas

¿Qué dijo James Hetfield sobre los artistas que hablan de política en sus conciertos?
James Hetfield afirmó que Metallica no busca influir en sus seguidores con discursos políticos y que su propósito es ofrecer un espacio para desconectarse de los problemas externos mediante el amor, la energía y el heavy metal.
¿Metallica tiene canciones con mensajes políticos y sociales?
Sí. ...And Justice for All cuestiona el sistema judicial, One aborda la crueldad de la guerra y Disposable Heroes critica el militarismo. Estas canciones contrastan con la postura de Hetfield sobre evitar discursos políticos durante los conciertos.
¿Qué piensa James Hetfield sobre la política y la religión?
Hetfield ha expresado en entrevistas que la política y la religión tienden a polarizar y dividir a las personas. En contraste, considera que la música debe unir a la gente y ofrecer un espacio de evasión frente a los problemas cotidianos.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form