Macklemore quedó fuera de la gira de Ed Sheeran tras exigir un alto al genocidio en Palestina

El rapero estadounidense Macklemore fue retirado del resto de las fechas en Estados Unidos del Loop Tour de Ed Sheeran, luego de aprovechar sus presentaciones como telonero para exigir de forma contundente un alto al genocidio en Palestina.
Y es que de esta forma, la tensión entre la postura política y la industria del entretenimiento cobró una nueva víctima en la música global. La decisión afecta a ocho de los diez conciertos restantes de la gira, la cual se reanuda el 19 de septiembre en Filadelfia.
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