Michael Jackson mueve pies y brazos con una técnica y velocidad exquisitas, aunque su arte es distinto al del recordado “Rey del Pop” estadounidense.

Lleva su mismo nombre, pero su talento lo desborda en un campo de baloncesto, en el que lo apodan el bailarín de la cesta. Y eso que llegó tarde a esta disciplina, pues de joven practicaba béisbol, como su padre, el isleño Dávila Jackson.

Michael, alero que nació hace 35 años en San Andrés y es gran admirador de Kobe Bryant, se consolida como una de las figuras de la Selección Colombia de mayores, que evidencia grandes avances para entrar, en un futuro próximo, a la élite de esta especialidad. Por su nombre y potencial con el balón los reflectores vienen apuntando hacia él en Medellín.

El equipo que integra Michael, portento jugador de 1,92 metros de estatura y de tez morena, se prepara en la capital paisa para afrontar este jueves ante México, y el domingo frente a Puerto Rico en el coliseo Iván de Bedout, la sexta ventana clasificatoria al Mundial, en la cual si bien el elenco nacional no tiene chance de lograr cupo a ese certamen que tendrá lugar en Filipinas, Japón e Indonesia este año, sí buscará ganar para mantener la posibilidad de disputar el repechaje a los Juegos Olímpicos de París-2024.

Orgulloso propio

Para él, su nombre es motivo de orgullo y motivación. “Es como un impulso para hacer cosas importantes en lo que me desempeño. Es un honor que mis padres (Dávila Jackson y Merlinda Wright –ama de casa–), me hayan puesto así. Simplemente, desde lo que me apasiona, quiero ser el mejor y ayudar a los demás a salir adelante, sobre todo a los nuevos chicos de la Selección”, comentó Michael, padre de cuatro hijos: Jeshler, Jayerl, Jaykel y Jeshmil.

“Me dicen el bailarín de la cesta, pero es por la agresividad que tengo dentro de la cancha, por mis movimientos, por mis fundamentos en el básket”, dijo el jugador que representa al combinado patrio desde 2018.

El deportista es uno de los más experimentados del grupo que orienta Guillermo Moreno. Ha actuado en ligas de Argentina, El Salvador, Costa Rica, Venezuela y México. En este último país llegó en 2022 hasta los octavos de final con el club Correcaminos y en la presente temporada representará a Caballeros de Culiacán.